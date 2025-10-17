Тодор Вълчев: Страхотно е да играеш рамо до рамо с Матей Казийски, мотивацията е на 100%

Капитанът на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) Тодор Вълчев призна по време на медийното събитие преди турнира за Суперкупата на България през уикенда, че да играе редом до Матей Казийски е нещо уникално. Вълчев каза още, че очаква да покажат един добър волейбол.

"Да, миналата година завършихме добре, а какво очаквам ли? Подготвили сме се. Вече два месеца тренираме и се готвим за този турнир. Очакванията са да покажем един добър волейбол. Ако покажем волейбола, който можем, най-вероятно ще стигнем и до неделя", заяви Вълчев.

"Да играеш редом до Матей Казийски е уникално. Отразява се добре и доста позитивно на отбора. Както казах и преди, когато играеш до Матей, и самото себераздаване на игрището не е 100%, а над 100%. Разбира се, че съжаляваме, че само за толкова кратко ще играем с него. Ако Матей Казийски беше останал по-дълго с нас, имаше какво да научим от него, както аз, така и по-младите момчета. Но за този период от около един месец, ни посъветва доста хубави неща."

"Да, има един импулс от присъствието на Матей Казийски и след сребърните медали на националния отбор. Първенството ще започне с едно хубаво настроение. Надявам се да дойдат повече хора и да стане един хубав празник", завърши капитанът на пловдичани.

Снимки: Борислав Цветанов