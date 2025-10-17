Найден Найденов: Дори краткото присъствие на Матей Казийски е голям плюс за волейбола и нас

Треньорът на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов коментира по време на медийното събитие преди турнира за Суперкупата на България през уикенда, че дори краткото присъствие на Матей Казийски е голям плюс за волейбола и тях. Найденов не изключва и варианта Казийски да се върне в отбора през пролетта.

"Ние много пъти вече споменаваме, че присъствието на Матей Казийски в състава ни е от голямо значение. Знаете кой е Матей Казийски, знаете и, че само присъствието му вътре в отбора е достатъчно да мотивира всичките да дадат максимума. Безспорно е, че той е един голям плюс за отбора. Да, имаше вероятност да остане и за по-дълго, но така се стекоха нещата. Не съжаляваме, в смисъл, че дори и това кратко присъствие събуди доста голям интерес плюс и успеха на Световното първенство, което беше уникално, събуди много голям интерес във волейболната общественост и изобщо в хората. Всяко негово появяване е плюс за българския волейбол", сподели Найденов.

"Мисля, че нашият отбор направи една нормална подготовка. Доволен съм от това, което показахме и на последната контролна среща. Ентусиазмът е голям, желанието е голямо, но всеки отбор има своите хубави неща. Всеки отбор е дошъл да спечели, така че се надявам да покажем това, което сме показвали по време на тренировъчния процес и нещата да се развият по най-добрия начин. Ще заложим на абсолютно всичко, залагаме на всеки един елемент и най-важното - залагаме на това, което ни помогна през миналата година, а това е отборната игра, колективът вътре, което дава голям резултат", каза още наставникът на пловдичани.

"Идеята е да надграждаме и да вървим все по-напред. Това не е само за нас, а и целият град, който в момента е доста ентусиазиран. Ще се опитаме по всякакъв начин да надграждаме. Не е лесно, но това е идеята на клуба и се надявам да се получи."

"Да, имаме резервен вариант след напускането на Матей Казийски. Имаме човек, който може да застане на негово място - купихме Кристиан Алексов, а имаме още 1-2 млади момчета. Помислили сме различни варианти, но естествено в процеса на първенството и как се развиват нещата, може да се направят корекции. Варианти винаги има да се върне през пролетта. Той каза, че ако се върне в България, ще се върне пак при нас. Така че, ако иска, винаги е добре дошъл, защото той се чувства наистина добре тук, и заради самата атмосфера, и колективът вътре и отношението. Самият той каза, че се чувства много добре и на мястото си. Естествено, той се отнася по най-добрия и приятелски начин другите да не се чувстват потиснати от него, а просто им помага всяка една минута, което му прави чест", завърши Найденов.

Снимки: Борислав Цветанов