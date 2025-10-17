Популярни
Вход / Регистрирай се
Найден Найденов: Дори краткото присъствие на Матей Казийски е голям плюс за волейбола и нас

  • 17 окт 2025 | 17:36
  • 2991
  • 1

Треньорът на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов коментира по време на медийното събитие преди турнира за Суперкупата на България през уикенда, че дори краткото присъствие на Матей Казийски е голям плюс за волейбола и тях. Найденов не изключва и варианта Казийски да се върне в отбора през пролетта.

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

"Ние много пъти вече споменаваме, че присъствието на Матей Казийски в състава ни е от голямо значение. Знаете кой е Матей Казийски, знаете и, че само присъствието му вътре в отбора е достатъчно да мотивира всичките да дадат максимума. Безспорно е, че той е един голям плюс за отбора. Да, имаше вероятност да остане и за по-дълго, но така се стекоха нещата. Не съжаляваме, в смисъл, че дори и това кратко присъствие събуди доста голям интерес плюс и успеха на Световното първенство, което беше уникално, събуди много голям интерес във волейболната общественост и изобщо в хората. Всяко негово появяване е плюс за българския волейбол", сподели Найденов.

"Мисля, че нашият отбор направи една нормална подготовка. Доволен съм от това, което показахме и на последната контролна среща. Ентусиазмът е голям, желанието е голямо, но всеки отбор има своите хубави неща. Всеки отбор е дошъл да спечели, така че се надявам да покажем това, което сме показвали по време на тренировъчния процес и нещата да се развият по най-добрия начин. Ще заложим на абсолютно всичко, залагаме на всеки един елемент и най-важното - залагаме на това, което ни помогна през миналата година, а това е отборната игра, колективът вътре, което дава голям резултат", каза още наставникът на пловдичани.

"Идеята е да надграждаме и да вървим все по-напред. Това не е само за нас, а и целият град, който в момента е доста ентусиазиран. Ще се опитаме по всякакъв начин да надграждаме. Не е лесно, но това е идеята на клуба и се надявам да се получи."

Матей Казийски: Ще се опитам да предам опита, който съм натрупал
Матей Казийски: Ще се опитам да предам опита, който съм натрупал

"Да, имаме резервен вариант след напускането на Матей Казийски. Имаме човек, който може да застане на негово място - купихме Кристиан Алексов, а имаме още 1-2 млади момчета. Помислили сме различни варианти, но естествено в процеса на първенството и как се развиват нещата, може да се направят корекции. Варианти винаги има да се върне през пролетта. Той каза, че ако се върне в България, ще се върне пак при нас. Така че, ако иска, винаги е добре дошъл, защото той се чувства наистина добре тук, и заради самата атмосфера, и колективът вътре и отношението. Самият той каза, че се чувства много добре и на мястото си. Естествено, той се отнася по най-добрия и приятелски начин другите да не се чувстват потиснати от него, а просто им помага всяка една минута, което му прави чест", завърши Найденов.

Снимки: Борислав Цветанов

