Франческо Кадеду: Не се изправяме срещу Матей Казийски, а срещу целия отбор на Локо Авиа

Италианският наставник на Нефтохимик 2010 (Бургас) Франческо Кадеду каза по време на медийното събитие преди турнира за Суперкупата на България този уикенд, че не се изправят само срещу Матей Казийски, а срещу целия отбор на Локомотив Авиа (Пловдив) на полуфинала.

"Смятам, че сме подготвени за турнира. Аз съм с отбора си от няколко седмици, защото преди това бях на Световното първенство с националния тим, но смятам, че отборът е готов. Утре ще играем с Локомотив Авиа и ще дадем максимума от себе си. Там играе един от най-силните играчи в света, но и останалите им състезатели са много добри, така че ще видим какво ще стане. Нефтохимик ще играе с Локо Авиа, защото само един състезател не може да направи всичко на игрището", заяви Кадеду.