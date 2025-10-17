Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Франческо Кадеду: Не се изправяме срещу Матей Казийски, а срещу целия отбор на Локо Авиа

Франческо Кадеду: Не се изправяме срещу Матей Казийски, а срещу целия отбор на Локо Авиа

  • 17 окт 2025 | 18:41
  • 160
  • 0

Италианският наставник на Нефтохимик 2010 (Бургас) Франческо Кадеду каза по време на медийното събитие преди турнира за Суперкупата на България този уикенд, че не се изправят само срещу Матей Казийски, а срещу целия отбор на Локомотив Авиа (Пловдив) на полуфинала.

Найден Найденов: Дори краткото присъствие на Матей Казийски е голям плюс за волейбола и нас
Найден Найденов: Дори краткото присъствие на Матей Казийски е голям плюс за волейбола и нас

"Смятам, че сме подготвени за турнира. Аз съм с отбора си от няколко седмици, защото преди това бях на Световното първенство с националния тим, но смятам, че отборът е готов. Утре ще играем с Локомотив Авиа и ще дадем максимума от себе си. Там играе един от най-силните играчи в света, но и останалите им състезатели са много добри, така че ще видим какво ще стане. Нефтохимик ще играе с Локо Авиа, защото само един състезател не може да направи всичко на игрището", заяви Кадеду.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Волейбол

Елена Коларова: Всички се борим да подобрим успеха от миналата година

Елена Коларова: Всички се борим да подобрим успеха от миналата година

  • 17 окт 2025 | 15:08
  • 801
  • 0
Лора Славчева: Стремим се да спечелим всичко през сезона

Лора Славчева: Стремим се да спечелим всичко през сезона

  • 17 окт 2025 | 15:01
  • 302
  • 0
Монца, с Мартин Атанасов и Жасмин Величков, приключи подготовката си със загуба

Монца, с Мартин Атанасов и Жасмин Величков, приключи подготовката си със загуба

  • 17 окт 2025 | 14:38
  • 427
  • 0
Мениджърът на България: Противопоставянето на София и Варна е неприятно, но се взе решение в името на големия интерес

Мениджърът на България: Противопоставянето на София и Варна е неприятно, но се взе решение в името на големия интерес

  • 17 окт 2025 | 14:23
  • 537
  • 0
Алекс Грозданов с 14 точки (7 аса) за Богданка в последната контрола

Алекс Грозданов с 14 точки (7 аса) за Богданка в последната контрола

  • 17 окт 2025 | 13:41
  • 725
  • 0
Николай Иванов: Призовавам управляващите да погледнат към базите за младите, еуфорията е огромна

Николай Иванов: Призовавам управляващите да погледнат към базите за младите, еуфорията е огромна

  • 17 окт 2025 | 13:10
  • 856
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 21410
  • 43
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 25714
  • 17
11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

11-те на Локомотив (Пд) и Ботев (Вр)

  • 17 окт 2025 | 18:49
  • 358
  • 0
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 34082
  • 84
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 24424
  • 29
Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

  • 17 окт 2025 | 13:57
  • 21215
  • 18