Любо Ганев: Показахме, че можем да обединим нацията

Президентът на БФВолейбол Любомир Ганев направи равносметка на 2025 година за родния волейбол, в която не липсваха сериозни успехи.

"Мисля, че това беше най-успешната и най-емоционалната година в българския волейбол. Започнахме с историческата световна титла на момичетата под 19 години. Казвам историческа, защото това е първата световна титла за отбор от колективните спортове в женското направление. Радвам се, че я постигнахме. Завършихме годината с второто място на Световното първенство на мъжкия отбор.

Показахме, че можем да обединим нацията. Показахме, че тези млади момчета, работейки по този начин, показаха не само на какво са способни, но и ни дадоха увереност, че това, което го правим, го правим по правилния начин", сподели волейболната ни легенда след официалната церемония по връчването на спортните награди "Икар" за 2025 година.

Цялото изказване на Любомир Ганев можете да изгледате във видеото по-долу.

