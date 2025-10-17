Популярни
  3. Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 6169
  • 7

Временното отказване на вратаря Светослав Вуцов от националния отбор на България явно е притеснило сериозно президента на БФС Георги Иванов. Именно поради тази причина настоящият бос на футболния съюз покани на среща собственика на Левски Наско Сираков и изпълнителния директор на "сините" Даниел Боримиров, за да разрешат казуса. Също така на нея е желателно да присъстват стражът на "сините" Светльо Вуцов и националният селекционер Александър Димитров, пише Иванов в поканата до ръководството на Левски.

Ето какво пише в изявлението на Георги Иванов до шефовете на Левски, което е публикувано на сайта на БФС:

"ДО: Г-Н НАСКО СИРАКОВ
МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД

Г-Н ДАНИЕЛ БОРИМИРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ПФК "ЛЕВСКИ" АД 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИРАКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИМИРОВ,

Във връзка с възникналия казус, касаещ решението на състезателя на ПФК „Левски“ Светослав Вуцов да преустанови участието си в мачове на представителния тим на България, Ви каним на работна среща на 21 октомври 2025 г. (вторник), на която да обсъдим така създалата се ситуация и да намерим решение в името на българския футбол.

За да бъдат чути всички страни, както и да бъде намерено решение по казуса, желанието ни е на нея да присъства както самият футболист, така и селекционерът на България Александър Димитров.

Молим да потвърдите Вашето участие или да посочите друг представител на клуба, който ще присъства от името на ръководството.

С уважение,
ГЕОРГИ ИВАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ"

