Сашо Димитров отговори на Вуцов и Левски, стражът с две провинения и не уважавал треньори

Селекционерът на България - Александър Димитров, отговори на стража на Левски Светослав Вуцов, който днес обяви, че временно се отказва от националния отбор, а също така и на последвалата декларация от страна на "сините".



Димитров твърди, че Вуцов е имал две провинения преди мачовете с Турция и Испания, но въпреки това е излязъл като титуляр срещу иберийците. Също така селекционерът добавя, че не е имало неуважително отношение към вратаря, но за сметка на това Вуцов е проявил такова срещу членове на треньорския щаб.

Въпреки това Димитров завършва, че е отворен за диалог със стража и клубния му тим Левски.

Ето какво е становището на Димитров, публикувано в сайта на БФС:



"На вниманието на футболната общественост в България:

Във връзка с решението на вратаря на ПФК Левски Светослав Вуцов да се оттегли от националния отбор на България бих искал да информирам футболната общественост, че приемам решението му, но и бих желал да заявя категорично следното:

Националният отбор на България е над всичко и всички - и в него трябва да играят само футболисти, които имат искрено желание да защитават цветовете на своята родина.

В националния отбор има правила и дисциплина, които важат за всички, и никой не е над тях, независимо как се казва.

В тази връзка по време на лагера преди мачовете от световните квалификации с Турция и Испания самият Светослав Вуцов на два пъти наруши вътрешния правилник на отбора, в който са предвидени съответните санкции.

Въпреки тези свои провинения аз и колегите ми от треньорския щаб гласувахме доверие именно на Светослав Вуцов да застане на вратата на България при гостуването на европейския шампион Испания.

Към самия Светослав Вуцов никога не е имало неуважително отношение от страна на моите колеги, макар той самият да е демонстрирал такова към членове на треньорския щаб.

За всеки един български футболист трябва да е чест и гордост да играе за националния отбор, вратите на който са отворени за вратаря Светослав Вуцов.

Аз самият оставам отворен към конструктивен диалог със Светослав Вуцов, както и с ръководството на ПФК Левски, към което винаги съм изпитвал уважение.

С уважение,



Александър Димитров

Селекционер на България “А”