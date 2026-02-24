Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България W
  3. Калоян Петков обяви разширения състав на националния отбор на България

Калоян Петков обяви разширения състав на националния отбор на България

  • 24 фев 2026 | 16:04
  • 438
  • 0
Калоян Петков обяви разширения състав на националния отбор на България

Селекционерът на женския национален отбор на България Калоян Петков определи групата от състезателки за предстоящите двубои от Лига C, група C2 в европейските квалификации за Световното първенство по футбол за жени 2027. За специалистът това е първи лагер, откакто пое състава през декември.

На 3 март "лъвиците" приемат тима на Хърватия (WA) от 12.00 ч. на стадион "Александър Шаламанов" в София, а четири дни по-късно гостуваме на Гибралтар (WA). 

Разширен състав:

Мартина Илиева (ПФК Лудогорец), Габриела Генова (ПФК Лудогорец), Милена Караколева (ФК Спортика), Николета Бойчева (Фарул Констанца), Нора Димитрова (ПФК Лудогорец), Яница Иванова (ФК НСА), Яна Динева (Локомотив Ст.З.), Бианка Демирова (ПФК Лудогорец), Божидара Иванова (ФК НСА), Теодора Тодорова (ПФК Лудогорец), Кристиана Караиванова (Фрозиноне), Йоанна Попова (ФК НСА), Симона Стефанова (Тун), Лора Петрова (Дона Рома), Ивана Найденова (Фрозиноне), Здравка Парапунова (Раперсвил-Йона), Исмигюл Ялчинер (Чекмекюьой), Рона Михайлова (ФК НСА), Димитра Иванова (Фарул Констанца), Евдокия Попадинова (AEK), Полина Ръсина (ФК НСА), Александра Янева (Макаби Хадера), Юлиана Александрова (ФК НСА), Полина Демирова (ПФК Лудогорец).

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Контузията на Десподов се оказва по-сериозна

Контузията на Десподов се оказва по-сериозна

  • 18 фев 2026 | 17:47
  • 14032
  • 11
БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 17206
  • 11
Кирил Котев: В Лигата на нациите силите са изравнени

Кирил Котев: В Лигата на нациите силите са изравнени

  • 16 фев 2026 | 11:45
  • 911
  • 1
България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

България стартира срещу Соломоновите острови в турнира FIFA Series 2026

  • 16 фев 2026 | 11:30
  • 12383
  • 57
Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 6236
  • 9
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 24380
  • 32
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 6957
  • 22
Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 39904
  • 72
11-те на Янтра и Етър   

11-те на Янтра и Етър   

  • 24 фев 2026 | 16:50
  • 108
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 21111
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 10078
  • 5
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 3166
  • 2