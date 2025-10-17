Популярни
  1. Sportal.bg
  2. България
България се смъкна до 91-во място в ранглистата на ФИФА, още 9 надолу и оставаме без право на глас за "Златната топка"

  • 17 окт 2025 | 15:14
  • 6234
  • 2
Двете тежки поражения на българския национален отбор по футбол през октомври се отpазиха на мястото в ранглистата на ФИФА и лъвовете слязоха с пет места, за да се намират на 91-ата позиция, се вижда от днешната публикация на страницата на централата.

След 1:6 от Турция и 0:4 от Испания българският национален тим има актив от 1263.07 точки, в сравнение 1271.52 точки през септември. България е изпреварена от Сирия, Косово, Кюрасао и Гвинея в този период. Точно пред българите са Бахрейн, Ангола, Хаити и Замбия.

Но 91-ото място все още не е най-лошият резултат на България, тъй като това е 96-ата позиция от 2012-а година, когато национален селекционер е бил Любослав Пенев.

Начело остава Испания, която през септември си върна върха, а сега увеличи точковия си актив с успехите с 2:0 над Грузия и 4:0 над България до 1880.76 точки. На 2-о място излезе Аржентина, която също победи, но в две контролни срещи – 6:0 над Пуерто Рико и 1:0 над Венецуела. Аржентинците имат 1872.43 точки и са пред 3-ия Франция, която има 1862.71. Французите cе справиха с 3:0 с Азербайджан и после завършиха 2:2 като гост на Исландия.

Англия и Португалия запазват 4-ото и 5-ото място, Нидерландия свали Бразилия от 6-ата позиция. Белгия е на 8-о място, следвана от Италия. Германия се завърна в топ 10, скачайки с две позиции напред, след като избута надолу Хърватия (11-о място) и Мароко (12-о).

Следващият съперник на България в група "Е" на Световните квалификации – тимът на Турция, вече е 26-и и с една стъпка нагоре. Грузия пък слезе с две позиции надолу след пораженията от Испания и Турция и с 1365.92 се класира на 70-ото място.

ФИФА също така съобщи, че следващата ранглиста и последна за 2025-а година ще бъде обявена на 21-и ноември след мачовете през този месец.

Любопитна подробност е, че представители на първите 100 страни в ранглистата гласуват за това кой да спечели "Златната топка" за съответната година. Засега България запазва правото си на вот, но ако продължим да трупаме поражения, е твърде вероятно да останем без глас.

