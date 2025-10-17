Венци Стефанов дал Ботев (Пд) на МВР и прокуратурата, босът на "белите" за Вуцов: Говорете с баща му

Днес Славия представи новия треньор на тима Ратко Достанич. На пресконференцията присъства и президентът на "белите" Венцеслав Стефанов, който коментира случващото се в клуба, скандалът с Ботев (Пловдив) и каза едно изречение за бившия страж на тима Светослав Вуцов, който се отказа от националния отбор.

За скандала с Ботев (Пловдив)

“Сблъсъкът идва, защото потърсиха начин, който няма нищо общо с футбола, да имат някакво предимство. Безкрайно съм щастлив, че в отбора има мъже. Дойдоха и казаха истината право в очите. Какво мисли ръководството на Ботев, си е негов проблем. Имаме достойни хора и съм убеден, че момчетата няма да се повлияят от този инцидент. А Радко е много встран от това нещо, още не беше дошъл. Той има грижата момчетата да се раздават и борят. Тези неща са му чужди и непонятни за неговия манталитет и възпитание. Съжалявам, че това нещо се случи, но смятам, че с играта и мъжеството си ще покажем, че това нещо не може да се случи.

Да седна до Илиян Филипов? Той ме съди, а аз да седна до него. Изобщо не искам да се разбирам. Да не дърпат дявола за опашката, защото всичко е ясно, точно и доказано. Полицията и прокуратурата има всички факти. Може да ме осъди за неправилно дишане.”

За скандала между Светослав Вуцов и треньрите в националния отбор на България

“По тези въпроси разговаряйте с бащата на Светльо Вуцов. Мисля, че ме разбрахте.”

Защо се е спрял на Ратко Достанич?

“Ратко Достанич е човек ,който познавам, с висок морал, качества, ум и възпитание. Това подхожда на Славия. Разговорях с него и го помолих да дойде. Смятам, че съм се спрял на правилния човек.”

Снимки: Борислав Цветанов