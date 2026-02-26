Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
  3. България U19 победи Северна Македония U19 след обрат

България U19 победи Северна Македония U19 след обрат

  • 26 фев 2026 | 16:17
  • 869
  • 1
България U19 победи Северна Македония U19 след обрат

Юношеският национален отбор на България до 19 години записа победа с 2:1 като гост на Северна Македония в първата контролна среща между двата тима. Двубоят се изигра на терените на спортен център "Пандев" в Струмица и предложи здрава битка и динамична игра, като младите "лъвове" демонстрираха характер и добра организация, за да стигнат до пълен обрат.

Домакините поведоха в резултата през първата част, но българският тим реагира отлично през второто полувреме. В 64-ата минута Димитър Мранков изравни за 1:1, а в 73-ата минута Кристиан Михайлов донесе успеха за България с попадение за крайното 2:1.

Селекционерът Атанас Рибарски използва мача, за да даде шанс на различни състезатели и да тества игрови варианти, а контролата е част от подготовката на състава за предстоящите европейски квалификации. Втората проверка между България и Северна Македония ще се проведе на 28 февруари от 14:00 часа на стадион "Цар Самуил" в Петрич.

Стартов състав на България: 1. Огнян Владимиров, 3. Алекс Тунчев, 6. Теодор Гюров, 7. Емилиян Гогев, 8. Радостин Стоилов, 14. Мартин Пейчев, 16. Емануил Няголов, 18. Георги Ангелов, 19. Рикардо Фернандес, 20. Иво Мотев, 22. Калоян Пулев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 541
  • 0
Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)

Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)

  • 26 фев 2026 | 15:35
  • 2118
  • 2
Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 15:09
  • 1758
  • 2
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 8019
  • 61
Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

  • 26 фев 2026 | 14:47
  • 1164
  • 2
Созопол привлече таран от Белгия

Созопол привлече таран от Белгия

  • 26 фев 2026 | 13:31
  • 1050
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 15326
  • 89
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 8019
  • 61
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 36098
  • 29
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 42539
  • 27
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 11659
  • 13
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6867
  • 0