  1. Sportal.bg
  2. България
  3. БФС спечели делото с Кръстаич

БФС спечели делото с Кръстаич

  • 17 фев 2026 | 16:48
  • 1265
  • 1
БФС спечели делото с Кръстаич

Българският футболен съюз постигна съдебна победа пред Швейцарски федерален съд по казусите, свързани с бившия национален селекционер Младен Кръстаич и неговите помощници Стефан Янкович и Неманя Милинчич, съобщават от футболната централа. С решенията си съдът отменя постановените актове на Спортен арбитражен съд (КАС) по делата, произтичащи от прекратяването на трудовите правоотношения между БФС и треньорския щаб. 

Швейцарският федерален съд връща казусите за ново разглеждане от КАС с указания, че решенията на трибунала на ФИФА следва да бъдат отменени. Съдът също така осъжда насрещните страни да заплатят на БФС направените разноски по производството.

Още от БГ Футбол

Водещи Новини

