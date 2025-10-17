Себайос няма да играе срещу Хетафе и е под въпрос за Ювентус и Ел Класико

Халфът на Реал Мадрид Дани Себайос е получил контузия и няма да играе в мадридското дерби срещу Хетафе, съобщава "Марка".
Според информацията на изданието, през миналата сряда полузащитникът е трябвало да напусне преждевременно тренировъчния мач срещу втория отбор на клуб Реал Мадрид Кастийя, като оттогава не е тренирал с основната група. Себайос страда от мускулно претоварване в лявото бедро и е извън сметките за предстоящия двубой с Хетафе.
Сега основната цел пред него е да бъде на линия за Ел Класико, като не е изключено да се появи и срещу Ювентус през следващата седмица, макар и това да е по-малко вероятно.
Според лекарския щаб на Реал травмата не е сериозна и се очаква играчът да бъде готов за сблъсъка с Барселона. Въпреки това, за самия Себайос тази контузия е неочаквана спънка в най-силния му период от началото на сезона.
Футболистът бе пред напускане по време на летния трансферен прозорец, като в първите мачове вземаше минимално участие в състава на Чаби Алонсо, но постепенно това се промени. Отличната форма на Себайос беше видима в последния шампионатен мач срещу Виляреал. В него той беше титуляр, наслади се на играта си и след края получи специална фланелка за своята победа номер 150 с екипа на "лос бланкос“. Иначе Себайос има 7 мача дотук през сезона.
Снимки: Imago