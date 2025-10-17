Себайос няма да играе срещу Хетафе и е под въпрос за Ювентус и Ел Класико

Халфът на Реал Мадрид Дани Себайос е получил контузия и няма да играе в мадридското дерби срещу Хетафе, съобщава "Марка".

Според информацията на изданието, през миналата сряда полузащитникът е трябвало да напусне преждевременно тренировъчния мач срещу втория отбор на клуб Реал Мадрид Кастийя, като оттогава не е тренирал с основната група. Себайос страда от мускулно претоварване в лявото бедро и е извън сметките за предстоящия двубой с Хетафе.

🚨NEW: Dani Ceballos is OUT vs Getafe with an overload.



He is also a DOUBT for the Juventus game. @JLSanchez78 ❌ pic.twitter.com/WsQDFEsKv5 — Madrid Zone (@theMadridZone) October 17, 2025

Сега основната цел пред него е да бъде на линия за Ел Класико, като не е изключено да се появи и срещу Ювентус през следващата седмица, макар и това да е по-малко вероятно.

Според лекарския щаб на Реал травмата не е сериозна и се очаква играчът да бъде готов за сблъсъка с Барселона. Въпреки това, за самия Себайос тази контузия е неочаквана спънка в най-силния му период от началото на сезона.

🚨 JUST IN: Dani Ceballos is suffering from an overload in his left hamstring and will miss the Getafe match.



His participation against Juventus is in doubt, but he will be available for the Clásico.



— @JLSanchez78 pic.twitter.com/nrR5HiarVG — Madrid Universal (@MadridUniversal) October 17, 2025

Футболистът бе пред напускане по време на летния трансферен прозорец, като в първите мачове вземаше минимално участие в състава на Чаби Алонсо, но постепенно това се промени. Отличната форма на Себайос беше видима в последния шампионатен мач срещу Виляреал. В него той беше титуляр, наслади се на играта си и след края получи специална фланелка за своята победа номер 150 с екипа на "лос бланкос“. Иначе Себайос има 7 мача дотук през сезона.

