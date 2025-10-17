Популярни
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
Трент ще бъде готов за завръщането на “Анфийлд”

  17 окт 2025
  1064
Трент ще бъде готов за завръщането на “Анфийлд”

Десният бек на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд ще бъде готов за гостуването на Ливърпул в Шампионската лига. Англичанинът получи контузия в мача с Марсилия през септември и имаше сериозни съмнения, че ще бъде готов за големия сблъсък с родния си клуб. Преди два дни той и Даниел Карвахал взеха участие в тренировката на Реал Мадрид и вече правят крачки към завръщането си в игра. Това няма да се случи съвсем скоро, но според “Таймс” реалният план е англичанинът да е готов точно за двубоя на “Анфийлд” на 4 ноември.

Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка
Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

“Ди Атлетик” твърди, че в медицинския щаб на Реал дори има известни надежди, че Трент може да бъде на линия още за Ел Класико на 26 октомври.

Двубоят между Ливърпул и Реал се очаква с голям интерес не само заради амбициите на двата обора в ШЛ, но и заради това да се види как ще посрещнат феновете на мърсисайдци доскорошния си любимец. Публиката на “Анфийлд” освирка Александър-Арнолд в мача с Арсенал през май, след като той обяви решението си, че напуска клуба, в който премина цялата му кариера до онзи момент.

В Полша твърдят, че има голяма вероятност Левандовски да играе за Атлетико
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
Бивш защитник на Барселона останал изненадан от Роналдо: Чакаше ме в хотела, за да ме поздрави
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
ПСЖ подновява битките в Лига 1 срещу коварен съперник
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
Защитник се завръща за Арсенал за дербито с Фулъм
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
Мойс: Евертън може да бъде последният ми клуб
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
Бленджини и волейболните герои от световното обраха наградите за месец септември
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
Битка за топ 5 между Локомотив (Пловдив) и Ботев (Враца)
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
Деко се намесил, за да предотврати наказание на Ямал, в клуба са притеснени от поведението на голямата си звезда
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
Невероятен Везенков осигури победата на Олимпиакос в драматичен мач с Макаби
  • 16 окт 2025

  16 окт 2025
Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата
  • 17 окт 2025

  17 окт 2025
