Трент ще бъде готов за завръщането на “Анфийлд”

Десният бек на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд ще бъде готов за гостуването на Ливърпул в Шампионската лига. Англичанинът получи контузия в мача с Марсилия през септември и имаше сериозни съмнения, че ще бъде готов за големия сблъсък с родния си клуб. Преди два дни той и Даниел Карвахал взеха участие в тренировката на Реал Мадрид и вече правят крачки към завръщането си в игра. Това няма да се случи съвсем скоро, но според “Таймс” реалният план е англичанинът да е готов точно за двубоя на “Анфийлд” на 4 ноември.

Добри новини за Реал Мадрид на днешната тренировка

“Ди Атлетик” твърди, че в медицинския щаб на Реал дори има известни надежди, че Трент може да бъде на линия още за Ел Класико на 26 октомври.

Двубоят между Ливърпул и Реал се очаква с голям интерес не само заради амбициите на двата обора в ШЛ, но и заради това да се види как ще посрещнат феновете на мърсисайдци доскорошния си любимец. Публиката на “Анфийлд” освирка Александър-Арнолд в мача с Арсенал през май, след като той обяви решението си, че напуска клуба, в който премина цялата му кариера до онзи момент.