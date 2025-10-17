На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

Звездата на Ферари Шарл Леклер се оплака от “дразнещите слухове”, които се появяват редовно около Скудерията в трудния за тима сезон 2025 във Формула 1. Недоволството на Шарл е породено както от липсата на скорост у SF-25, така и от спекулациите, че той може да си търси нов отбор в близко бъдеще.

От Ферари вече отхвърлиха слуховете, които свързваха тима с уволнения от Ред Бул Кристиан Хорнър, който беше спряган за мястото на Фредерик Васьор, като французинът отново получи подкрепата на двамата пилоти на отбора Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

Charles with the not-so-convincing "yeehaw" 🤠



Maybe he's more of a prancing horse man! 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/1kXrheozFY — Formula 1 (@F1) October 16, 2025

Норис: В Макларън ме държаха отговорен за удара с Пиастри

“Винаги съм обичал Ферари и целта ми е да побеждавам с Ферари, сега или по-нататък - обясни в Остин Леклер. - По някаква причина аз и тимът станахме обект на много спекулации. Мисля, че има твърде много истории, които не се основават на факти, което е малко дразнещо.”

Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава

Верстапен отново се подигра на правилата в Макларън

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages