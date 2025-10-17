Популярни
»
На Леклер му писна от фалшивите слухове за Ферари

  • 17 окт 2025 | 15:17
  • 317
  • 0

Звездата на Ферари Шарл Леклер се оплака от “дразнещите слухове”, които се появяват редовно около Скудерията в трудния за тима сезон 2025 във Формула 1. Недоволството на Шарл е породено както от липсата на скорост у SF-25, така и от спекулациите, че той може да си търси нов отбор в близко бъдеще.

От Ферари вече отхвърлиха слуховете, които свързваха тима с уволнения от Ред Бул Кристиан Хорнър, който беше спряган за мястото на Фредерик Васьор, като французинът отново получи подкрепата на двамата пилоти на отбора Люис Хамилтън и Шарл Леклер.

“Винаги съм обичал Ферари и целта ми е да побеждавам с Ферари, сега или по-нататък - обясни в Остин Леклер. - По някаква причина аз и тимът станахме обект на много спекулации. Мисля, че има твърде много истории, които не се основават на факти, което е малко дразнещо.”

Снимки: Gettyimages

