Норис: В Макларън ме държаха отговорен за удара с Пиастри

Пилотът на Макларън Ландо Норис разказа в Остин, че в тима са му потърсили отговорност за удара със съотборника му Оскар Пиастри в третия завой след старта на Гран При на Сингапур. Тогава британецът направи отличен старт и се изравни с Пиастри, като на влизането в завой №3 Ландо подпря леко отзад колата на Макс Верстапен, неговият автомобил отскочи вдясно и се удари странично в болида на Пиастри, който остана зад Норис.

Австралиецът, който е и лидер в класирането, след това изнесе ядосана тирада по радиото, продължила 2 обиколки, но в Макларън решиха, че не се налага връщане на позициите. В Сингапур шефовете на тима Зак Браун и Андреа Стела не изглеждаха особено притеснени от инцидента. Там Макларън спечели световната титла при конструкторите, а Стела обясни, че инцидентът ще се разглежда преди състезанието в Щатите.

Just 22 points separate them after 18 rounds 🤏



Oscar and Lando resume their championship battle in Austin ⚔️#F1 #USGP @McLarenF1 pic.twitter.com/S6sD2pyIHS — Formula 1 (@F1) October 16, 2025

“Имахме разговори, това беше неизбежно - обясни Норис. - Тимът държеше мен отговорен за това, което стана, което според мен е честно. След това постигнахме прогрес, за да установим какви ще са последствията за мен и как сме се предпазили от това да се случи нещо по-лошо.

“Последното нещо, което искам аз е да се случи нещо подобно, да има противоречия след финала. В същото време, аз поемам този риск, като го правя срещу всеки, с когото се състезавам, без значение дали е Оскар или друг.

“Така че това е нещо, което искам да избегна. Това е една от силните ми страни във Формула 1 - аз успявам да избегна инцидентите и да оставам в състезанията.”

Норис не поясни какви са били “последствията”, но допълни, че приема санкции, ако това ще е цената да се запази балансът и хармонията в тима. Британецът акцентира и на това, че Стела има трудната задача да запази атмосферата в тима добра и двамата пилоти да могат да се състезават при равни условия.

“Когато се борим за победите, то тогава е ясно, че ще има трудни моменти - допълни Норис. - Но мисля, че причината да можем да се справяме с всичко това е лидерството на Андреа, на Зак и провеждането на такива разговори между нас. Цел №1 на Андреа е да запази бойния дух на тима и да продължим да действаме по същия начин.”

