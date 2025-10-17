Популярни
Верстапен отново се подигра на правилата в Макларън

  • 17 окт 2025 | 12:51
Световният шампион във Формула 1 Макс Верстапен пак се пошегува с “Папая правилата” на Макларън за това как да се борят пилотите на тима, като обясни, че те едва ли ще важат за него, тъй като той ще е много по-напред в класирането и разликата в точките ще е много по-голяма.

Инцидентът между Ландо Норис и Оскар Пиастри в Сингапур отново повдигна темата за управлението на двамата пилоти на Макларън в битката за титлата. Преди уикенда в Остин стана ясно, че в Макларън инцидентът е бил обсъждан, Норис е поел отговорността на удара, а Пиастри обясни, че Ландо не е фаворизиран и тимът няма да има първи пилот в последните състезания за годината.

Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава
Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава

“Ако оставиш вратата леко отворена на влизане в завоя, както направи Оскар в Сингапур, то може да се стигне до ситуация като тази между пилотите на Макларън - обясни Верстапен. - Но от друга страна, това дава възможност на тима да осигури равни възможности на пилотите си.

“В един шампионат няма как всичко да е на 100 процента честно - допълни Макс. - Понякога може да имаш лош бокс, друг път да ти се повреди двигателят. Това не може да се балансира. В Макларън не мислят така, но това е моето мнение.

Норис: В Макларън ме държаха отговорен за удара с Пиастри
Норис: В Макларън ме държаха отговорен за удара с Пиастри

“Не бих приел такава намеса от бокса - потвърди позицията си спрямо заповедите от бокса Макс, които обикновено не ги изпълнява, когато не са в негова полза. - Но и най-вероятно няма да сме толкова близо в точките, както са те сега. И автоматично този проблем няма да съществува. Просто трябва да направиш така, че да не се оказваш в такава ситуация.”

Снимки: Gettyimages

