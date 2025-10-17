Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава

Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава

  • 17 окт 2025 | 12:31
  • 180
  • 0

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри не вярва, че Макларън фаворизира съотборника му Ландо Норис в битката им за световната титла през 2025 година. Австралиецът уточни, че и той самият не иска да получава приоритет спрямо Норис.

Шест кръга преди края на сезона във Формула 1 Пиастри има аванс от 22 точки пред Норис, а настоящият световен шампион Макс Верстапен е на 63 точки от първото място, след като записа две победи и един подиум в последните три състезания.

Норис: В Макларън ме държаха отговорен за удара с Пиастри
Норис: В Макларън ме държаха отговорен за удара с Пиастри

“Анализирахме инцидента в Сингапур. Отговорността я пое Ландо, специално за този удар - потвърди Пиастри. - Но аз съм много щастлив, че при нас няма фаворизиране или пък единият да получава по-голяма подкрепа.

“Както може да очаквате, ние проведохме много дискусии по темата. Мисля, че сме наясно как ще се състезаваме оттук нататък като отбор. Инцидентът в Сингапур не показва как се състезаваме ние. Ландо пое отговорността за това, като и тимът.”

Дискусията в Макларън преди Остин е удовлетворила Пиастри и Норис, като Оскар уточни, че в тима не се налага да се определя първи пилот.

“Не мисля, че се налага. Мисля, че всеки пилот иска шанс да се бори за титлата - обясни Пиастри. - За мен е повече от честно тимът да позволи и на двама ни да продължим да се борим за титлата. Така че, не мисля, че трябва да работим по този начин. Не мисля, че инцидентът в Сингапур беше умишлен, просто неточна преценка на ситуацията. Няма да променям начина, по който се състезавам.”

ФИА обяви важни промени в правилата за двигателите във Формула 1
ФИА обяви важни промени в правилата за двигателите във Формула 1
Снимки: Gettyimages

