Пиастри: Макларън не фаворизира Ландо, битката за титлата продължава

Лидерът в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри не вярва, че Макларън фаворизира съотборника му Ландо Норис в битката им за световната титла през 2025 година. Австралиецът уточни, че и той самият не иска да получава приоритет спрямо Норис.

Шест кръга преди края на сезона във Формула 1 Пиастри има аванс от 22 точки пред Норис, а настоящият световен шампион Макс Верстапен е на 63 точки от първото място, след като записа две победи и един подиум в последните три състезания.

“Анализирахме инцидента в Сингапур. Отговорността я пое Ландо, специално за този удар - потвърди Пиастри. - Но аз съм много щастлив, че при нас няма фаворизиране или пък единият да получава по-голяма подкрепа.

“Както може да очаквате, ние проведохме много дискусии по темата. Мисля, че сме наясно как ще се състезаваме оттук нататък като отбор. Инцидентът в Сингапур не показва как се състезаваме ние. Ландо пое отговорността за това, като и тимът.”

Дискусията в Макларън преди Остин е удовлетворила Пиастри и Норис, като Оскар уточни, че в тима не се налага да се определя първи пилот.

“Не мисля, че се налага. Мисля, че всеки пилот иска шанс да се бори за титлата - обясни Пиастри. - За мен е повече от честно тимът да позволи и на двама ни да продължим да се борим за титлата. Така че, не мисля, че трябва да работим по този начин. Не мисля, че инцидентът в Сингапур беше умишлен, просто неточна преценка на ситуацията. Няма да променям начина, по който се състезавам.”

