Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  1. Sportal.bg
  2. България
Медиите в Испания: Фиеста срещу слаб противник в лицето на България

  • 15 окт 2025 | 12:55
  • 1602
  • 0

Водещи медии в Испания нарекоха "фиеста" победата с 4:0 на испанския национален отбор срещу България в световните квалификации. "Трикольорите" бяха определени като "слаб противник", който трудно е можел да се противопостави на фаворита.

Най-големият мадридски спортен вестник “Марка” излезе със заглавие относно снощния двубой във Валядолид: "Още една национална фиеста на Испания, която е за рекордите на Гинес", както и с "С главата напред в историята"

ABC написа: "Испания помете България с два гола на Мерино и почти си осигури участие на Световното първенство, изравнявайки рекорда си без загуба", докато Ел Паис коментира: "Отборът на Луис де ла Фуенте смаза слабия си съперник, който можеше само да се опита да устои на лавината".

Испанският отбор е с 29 последователни срещи без допуснато поражение. Това е изравнен рекорд в историята, поставен от тима на Испания в периода 2010-2013 година, припомня БТА.

Другият водещ столичен спортен всекидневник АС също отбеляза категоричния успех на испанците: "Беше добра вечер, а феновете във Валядолид искаха голове и Испания им ги даде."

Мадридският Ел Мундо оцени "красивия танц на Педри, който остави Испания на прага на Световното първенство".

Местното издание Норте де Кастия във Валядолид пише: "Педри поведе отбора, а Мерино отбеляза в мач за рекордите на Испания."

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас
