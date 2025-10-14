Популярни
България (U19) си върна на Молдова за поражението преди няколко дни

  • 14 окт 2025 | 18:50
  • 471
  • 0
България (U19) си върна на Молдова за поражението преди няколко дни

Селекцията на България U19 победи с 2:0 във втората си среща като гост на Молдова.

Точни за селекцията на Атанас Рибарски бяха Стивън Стоянчов в 41-ата и Мартин Димитров в 87-ата минута.

В първия двубой между двата тима на 11 октомври България загуби с 1:0 след попадение в 92-ата минута на двубоя.

Това бяха дебютни повиквателни за новия треньор на „лъвчетата“, който направи неофициален дебют, след като бе назначен от Българския футболен съюз по-рано този месец. Проверките се явяват генерална репетиция преди задаващите се европейски квалификации през ноември, съперници в които са Унгария, Франция и Фарьорски о-ви.

Състав на България U19 от втория двубой с Молдова: 1.Пламен Пенев (В), 2. Валери Владимиров, 3. Мартин Георгиев, 6. Абдула Кичуков, 7. Кристиян Горанов (10. Мартин Пейчев 25‘ (17. Борис Тодоров 75‘) ), 8. Кристиян Ирмиев (5. Мартин Димитов 86‘), 9. Стивън Стоянчов, 11. Васил Каймаканов (К), 13. Наско Янев (22. Максим Минков 45‘), 14. Севи Ирдиз, 15. Симеон Цанев

