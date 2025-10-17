Слот: Трябва да реагираме срещу Манчестър Юнайтед, тяхното класиране не е показателно

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот вярва, че неговият отбор ще покаже своята реакция на трите поредни загуби с представянето в неделното дерби с Манчестър Юнайтед. Според него “червените дяволи” играят по-добре, отколкото показва класирането на отбора. Нидерландецът разсея и тревогите около състоянието на Райън Гравенберх и Ибрахима Конате, които имаха проблеми с контузии след мачовете на националните отбори.

“Райън Гравенберх е напълно здрав. Все още не е тренирал, но е готов. Ибрахима Конате се върна при нас и очакваме да тренира днес. Алисон още не тренира, така че е аут. За колко дълго? Трудно е да се каже, тъй като крайната фаза на рехабилитацията винаги ти дава положителни и отрицателни страни, но няма да е готов за уикенда или за следващата седмица.

От гледна точка на физическата форма Исак вече е близо до оптималното ниво и отсега нататък можем да оценяваме играта му по-справедливо. Той изигра няколко мача по 70-80 минути, което за него бе предсезонната подготовка, която пропусна.

Мисля, че не би трябвало да има значение срещу кого играем в неделя. Ако си загубил 3 поредни мача и носиш фланелката на Ливърпул, трябва да реагираш. Играчите дадоха всичко от себе си във всеки мач от началото до последната минута, в три срещи трябваше да се върнем от гол изоставане, направихме го два пъти, но загубихме. Винаги трябва да има реакция.

Очаквам с още по-голямо нетърпение мача с Ман Юнайтед. Знам колко е специален. Това е най-гледаният двубой по целия свят. Трябва да бъдем в най-добрата си форма. Юнайтед започнаха по-добре, отколкото показва класирането, така че мачът е много интересен, особено след като е на "Анфийлд". Феновете винаги са ни подкрепяли.

Ако се сравним с миналия сезон, не създаваме толкова много положения, колкото в началото му. Но все още сме отборът, който от открита игра има най-високо xG и удари към вратата. Допускаме обаче твърде много попадения. Допуснахме девет гола, четири от които от статични положения, но това не отразява допуснатите от нас положения. Другите пет бяха от бързи контраатаки и открита игра. От открита игра позволяваме твърде много центрирания и това е нещо, с което трябва да се справяме по-добре. Сблъскваме се с повече дълги топки.

Това, което харесвам в топ играчите, е, че не правят нищо различно, ако спечелят три поредни мача. Не влизат в залата с мисълта, че са по-добри от всички останали. Подготвят се за всеки мач по един и същи начин, независимо дали печелят или губят. Но външният свят е много фокусиран върху резултатите, както и ние. Не отричаме това, трябва да се справяме по-добре. Работим всеки ден, за да увеличим разликата между нас и отборите, срещу които се изправяме", заяви Слот по време на днешната си пресконференция.