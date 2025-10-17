Популярни
  • 17 окт 2025 | 06:59
Мойс: Евертън може да бъде последният ми клуб

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс говори открито за бъдещето си в момент, когато дългата му кариера наближава своя край. Шотландецът напусна поста си в Уест Хам по взаимно съгласие през май 2024 г. – ход, който мнозина смятаха за последен в неговата треньорска кариера. Въпреки това 62-годишният специалист все още е в играта и сега отново е начело на Евертън в Мърсисайд. Той обаче разкри, че смята работата си при „карамелите" за последна.

„Вероятно бих казал „да“ (Евертън е последната ми работа), но във футбола никога не се знае. Всъщност мислех, че Уест Хам ще е последният ми отбор, особено след като спечелих трофей. Но ще ви кажа нещо – отново ме обзе желанието да го направя пак“, заяви Мойс.

„Мисълта, че може би ще мога да сложа още един медал на врата на баща си, би била нещо специално. Затова трябва да продължа да вярвам, че имам този шанс и се надявам, че някой ден той ще се появи“, допълни специалистът

„Карамелите“ се радват на много добър старт на сезона и заемат 8-о място в класирането на Премиър лийг, което е огромно подобрение под ръководството на Мойс, откакто той пое отбора от Шон Дайш. С това той доказва, че все още притежава нужните качества да води отбор от най-високо ниво.

Снимки: Gettyimages

