Наказаха Мареска за бурната му радост при победата над Ливърпул

  • 15 окт 2025 | 17:59
  • 613
  • 0

Челси ще бъде без своя мениджър Енцо Мареска в гостуването на Нотингам Форест през уикенда, след като италианецът бе наказан за един мач и глобен с осем хиляди паунда заради това, че получи червен картон в мача с Ливърпул преди паузата за националните отбори. Тогава лондончани стигнаха до драматична победа с 2:1 след гол на Естевао в 96-ата минута, а Мареска изрази бурно радостта си и отиде до своите играчи, които бяха около флагчето за изпълнение на корнер, за да празнува с тях. Заради тези си действия реферът Антъни Тейлър му показа втори жълт картон в мача и го изгони.

Според ФА Мареска "е действал по неподходящ начин и/или е използвал обидни думи и/или поведение по време на мача, което е довело до неговото отстраняване около 96-ата минута". Италианецът е признал вината си и е получил стандартната санкция в такива ситуации.

Преди няколко дни Мареска коментира епизода, като заяви, че е действал инстинктивно и не е имал време да мисли, но си заслужавало.

