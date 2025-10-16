Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Алкарас победи Фриц и се класира за финала на демонстративния турнир "Шестимата крале"

Алкарас победи Фриц и се класира за финала на демонстративния турнир "Шестимата крале"

  • 16 окт 2025 | 21:56
  • 353
  • 0
Алкарас победи Фриц и се класира за финала на демонстративния турнир "Шестимата крале"

Световният номер 1 в тениса Карлос Алкарас от Испания си гарантира място на финала на демонстративния тенис турнир "Шестимата крале" в Рияд, като се наложи над американеца Тейлър Фриц с 6:4, 6:2 за час и десет минути на корта в Рияд.

Така Алкарас повтори постижението си от миналата година, когато пак игра финал, но загуби от Яник Синер в три сета. Сега той може да вземе реванш, като часа победителя от двубоя между Синер и Новак Джокович. Победителят от турнира ще спечели 6 милиона долара, което е почти два пъти повече от наградния фонд на шампиона в турнирите от Големия шлем.

Алкарас направи пробив в петия гейм на първия сет, което му бе достатъчно да поведе в резултата срещу Тейлър Фриц. Той направи пробив и в петия гейм на втория сет на срещата, но го повтори и в седмия. Испанецът пропусна два мачбола на свой сервис, но реализира третия за крайното 6:4, 6:2.

Карлос Алкарас направи 24 печеливши удара срещу 11 за Фриц, както и два пъти по-малко непредизвикани грешки - 7 на 14. Испанецът записа и 6 аса срещу 3 за по принцип силно сервиращия му американски съперник.

Снимки: Gettyimages

