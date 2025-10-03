Алкарас спечели 1 милион от успехите си в АТР 500 турнири

Карлос Алкарас си гарантира първото място в класирането според турнирите от категория АТР 500 за 2025 година, като ще получи поне $1 милион допълнително към наградните пари, които вече е спечелил от тези турнири.

До края на сезона остават два ATP 500 турнира – в Базел и Виена. Но с триумфа си в Токио Алкарас си осигури завършване на сезона като лидер в класацията.

Испанецът е спечелил 1,930 точки за ранглистата от ATP 500 турнири този сезон, след като взе титлите в Ротердам, "Куинс" и Токио. Освен това достигна финал в Барселона и четвъртфинал в Доха.

Играчите имат възможност да си поделят общо $3 милиона от ATP 500 Bonus Pool, които ще бъдат разпределени между първите шестима в класирането, при условие че покриват изискванията за участие. За да е напълно допустим, един тенисист трябва да играе на пет ATP 500 турнира през сезона и да изпълни условията за участие в различните турове.

Миналата година бяха разпределени $1.34 милиона между петима играчи с най-много точки в категорията ATP 500. Артюр Фис оглави класацията и прибра допълнителни $615,000.

След Алкарас класирането в ATP 500 Bonus Pool 2025 е следното:

2-ро място: Алекс де Минор (1,230)

3-то място: Андрей Рубльов (1,030)

4-то място: Александър Зверев (1,000)

5-о място: Алехандро Давидович Фокина (910)

6-о място: Даниил Медведев (880)

В Базел и Виена ще се проведат последните два ATP 500 турнира за сезона от 20 до 26 октомври.