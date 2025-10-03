Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас спечели 1 милион от успехите си в АТР 500 турнири

Алкарас спечели 1 милион от успехите си в АТР 500 турнири

  • 3 окт 2025 | 13:54
  • 386
  • 0
Алкарас спечели 1 милион от успехите си в АТР 500 турнири

Карлос Алкарас си гарантира първото място в класирането според турнирите от категория АТР 500 за 2025 година, като ще получи поне $1 милион допълнително към наградните пари, които вече е спечелил от тези турнири.

До края на сезона остават два ATP 500 турнира – в Базел и Виена. Но с триумфа си в Токио Алкарас си осигури завършване на сезона като лидер в класацията.

Испанецът е спечелил 1,930 точки за ранглистата от ATP 500 турнири този сезон, след като взе титлите в Ротердам, "Куинс" и Токио. Освен това достигна финал в Барселона и четвъртфинал в Доха.

Играчите имат възможност да си поделят общо $3 милиона от ATP 500 Bonus Pool, които ще бъдат разпределени между първите шестима в класирането, при условие че покриват изискванията за участие. За да е напълно допустим, един тенисист трябва да играе на пет ATP 500 турнира през сезона и да изпълни условията за участие в различните турове.

Миналата година бяха разпределени $1.34 милиона между петима играчи с най-много точки в категорията ATP 500. Артюр Фис оглави класацията и прибра допълнителни $615,000.

След Алкарас класирането в ATP 500 Bonus Pool 2025 е следното:

2-ро място: Алекс де Минор (1,230)

3-то място: Андрей Рубльов (1,030)

4-то място: Александър Зверев (1,000)

5-о място: Алехандро Давидович Фокина (910)

6-о място: Даниил Медведев (880)

В Базел и Виена ще се проведат последните два ATP 500 турнира за сезона от 20 до 26 октомври.

Следвай ни:

Още от Тенис

Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Сарагоса

Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Сарагоса

  • 3 окт 2025 | 15:30
  • 176
  • 0
Донски е на финал в Брага

Донски е на финал в Брага

  • 3 окт 2025 | 15:25
  • 185
  • 0
Първа голяма изненада на "Мастърс"-а в Шанхай

Първа голяма изненада на "Мастърс"-а в Шанхай

  • 3 окт 2025 | 11:53
  • 2180
  • 0
Яник Синер: Не съм единственият, който се променя

Яник Синер: Не съм единственият, който се променя

  • 3 окт 2025 | 09:00
  • 997
  • 0
Турнирът до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив излъчи шампионите на двойки

Турнирът до 14 г. от Тенис Европа в Пловдив излъчи шампионите на двойки

  • 3 окт 2025 | 08:38
  • 381
  • 0
Адриан Христов и Мария Чалъкова триумфираха с титлите в Добрич

Адриан Христов и Мария Чалъкова триумфираха с титлите в Добрич

  • 3 окт 2025 | 08:24
  • 362
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1788
  • 2
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 21867
  • 75
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 10087
  • 24
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2608
  • 0
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 6529
  • 6
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 4771
  • 6