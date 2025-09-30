Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио

Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио

  • 30 сеп 2025 | 14:47
  • 892
  • 0
Алкарас се справи с Фриц и вдигна трофея при дебюта си в Токио

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) спечели турнира по тенис на твърди кортове в японската столица Токио от сериите АТР 500 с награден фонд 2.22 милиона долара.

На финала Алкарас се наложи над шампиона от 2022 година и втори поставен Тейлър Фриц (САЩ) с 6:4, 6:4. Срещата продължи час и 32 минути.

За 22-годишния испанец това бе осма титла за сезона и рекордна в кариерата му 67-а победа за 2025-а, като той игра девети пореден и общо десети финал за годината.

Двубоят стартира равностойно, но Карлос Алкарас реализира ключов пробив за 5:4 в първия сет и го спечели с 6:4.

Испанският тенисист започна по-категорично втората част и поведе с 2:0 след ранен пробив. Той осъществи втори пробив за преднина от 4:1 и при 5:1 сервираше за приключване на двубоя, но дори не стигна до мачбол, а Фриц се възползва от единствената си точка за пробив в гейма и намали до 4:5.

При следващата си възможност на свой сервис испанецът не се разколеба и оползотвори първия си мачбол за крайния успех с 6:4.

Следвай ни:

Още от Тенис

Синер запази перфектния си баланс срещу Де Минор и ще играе на финала в Пекин

Синер запази перфектния си баланс срещу Де Минор и ще играе на финала в Пекин

  • 30 сеп 2025 | 16:03
  • 609
  • 1
Финалите на АТР в Торино с рекорден награден фонд

Финалите на АТР в Торино с рекорден награден фонд

  • 30 сеп 2025 | 13:22
  • 669
  • 0
Лиа Каратанчева започна с убедителна победа на турнир в Румъния

Лиа Каратанчева започна с убедителна победа на турнир в Румъния

  • 30 сеп 2025 | 11:27
  • 689
  • 1
Осем българки ще играят в основната схема на турнир по тенис от ITF във Варна

Осем българки ще играят в основната схема на турнир по тенис от ITF във Варна

  • 29 сеп 2025 | 22:37
  • 1274
  • 0
Даниил Медведев отстрани Александър Зверев на турнира в Пекин

Даниил Медведев отстрани Александър Зверев на турнира в Пекин

  • 29 сеп 2025 | 20:55
  • 1326
  • 4
Алкарас и Фриц са на финала в Токио

Алкарас и Фриц са на финала в Токио

  • 29 сеп 2025 | 14:53
  • 982
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 97667
  • 84
Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

Хиляди приветстваха волейболните герои на България в центъра на София

  • 30 сеп 2025 | 19:01
  • 31229
  • 27
Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

Апоел разкъса Барселона пред над 8000 зрители след страхотно шоу в "Арена София"!

  • 30 сеп 2025 | 20:53
  • 14161
  • 1
Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

Любо Ганев: Замисляме се дали да направим Евроволей 2026 в София

  • 30 сеп 2025 | 20:48
  • 8163
  • 0
Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

Босът на Ботев (Пд): 100% червен картон за Левски в 20-ата секунда! Честито на съдийската бригада

  • 30 сеп 2025 | 20:03
  • 19987
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 30 сеп 2025 | 08:00
  • 427283
  • 14