Алкарас ще представи логото си на Финалите на АТР

  • 9 окт 2025 | 18:14
  • 221
  • 0
Личното лого на Карлос Алкарас с Nike ще направи дългоочаквания си дебют на Финалите на ATP в Торино, според нов доклад на испаноезичното издание Murcia Plaza.

Спортният гигант подписа удължаване на договора с Алкарас миналата година, след като той спечели първата си титла на „Ролан Гарос“. Контрактът, който трябваше да изтече през 2025 г., бе продължен до средата на 30-те години на този век и включва осемцифрена годишна сума. С него дойде и обещанието за собствено лого, поставяйки Алкарас редом не само до легенди като Роджър Федерер и Рафаел Надал, но и до съвременни звезди като Наоми Осака, Арина Сабаленка и Яник Синер – всички със свои символи върху екипировката си до емблематичното „swoosh“ на Nike.

Алкарас е спонсориран от Nike от 2019 г., преди това носеше екипи на Lotto. През последните години испанецът се утвърди като един от най-добрите тенисисти в света и играе с уникални колекции на корта. Но според Мануел Талон, истинският му личен знак – изработван повече от година – ще дебютира, когато световният №1 излезе на корта за третото си участие във финалите на сезона.

Визуалните детайли на логото се пазят в тайна, но репортажът твърди, че Алкарас вече е одобрил окончателния му дизайн. Планът за пускането изглежда следва стратегията, която Nike използва за Яник Синер миналата година, когато италианецът бе №1 в ATP. През 2022 г. Nike и Синер представиха детайлно лого във формата на лисица, а на финалите в Торино миналата есен той за пръв път показа персонализирана екипировка на тренировъчните кортове.

Но логото не е единственото ново попълнение в портфолиото на Алкарас. Докладът посочва, че той е подписал и договори с хранително-вкусовия гигант Danone Group (с марки като Activia, Dannon и Evian) и с бразилския инвестиционен фонд Itaú Unibanco, който е основен спонсор на Miami Open.

Алкарас вече е лице на световноизвестни брандове като Calvin Klein, Rolex и Louis Vuitton, а сега ще участва и в рекламни кампании за Evian и Itaú, след като още през юни бе обявен за глобален посланик на минералната вода Evian.

