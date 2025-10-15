Карлос Алкарас защитава играчите от критиките към тях за демо турнирите

Испанският тенисист Карлос Алкарас смята, че играчите са погрешно разбрани, когато става въпрос за критиките относно демонстративните турнири. Алкарас е водач в схемата на демонстративния турнир "Шлемът на шестте краля" в Саудитска Арабия през тази седмица, като в надпреварата ще участват още Яник Синер, Новак Джокович, Александър Зверев, Тейлър Фриц и Стефанос Циципас.

Испанецът беше сред онези, които изразиха критики към натоварения график по време на тура в Азия, където редица тенисисти изпитваха физически затруднения, а водачът в световната ранглиста при мъжете заяви, че би обмислил да пропусне задължителните събития, за да даде приоритет на здравето си.

Той разбира защо има повдигнати вежди относно "Шлемът на шестте краля", но смята, че критиците грешат.

"Мисля, че това е дискусия, в която много играчи и много хора говорят относно календара, колко е натоварен с турнири, а след това измислят някои, ще кажа, извинения с демонстративни мачове, как играчите се оплакват и след това играят в демонстративни събития. Всичко, което мога да заявя, е, че, когато се играят демонстративни мачове, това наистина е различен формат, различна ситуация, в сравнение с официалните турнири", обясни Карлос Алкарас пред информационната агенция PA.

"Просто се забавляваме един или два дни и играем тенис. Мисля, че това е страхотно и затова понякога избираме демонстративните турнири. Очевидно разбирам критиките, но понякога хората не ни разбират. Когато виждам много хора да се оплакват как защитаваме демонстративните турнири, не ги разбирам, защото, както казах, това не е толкова изискващо психически в сравнение с периодите, в които имаме дълги състезания. Наистина е трудно", продължи Алкарас.

22-годишният тенисист избра да замине за Саудитска Арабия, въпреки че призна, че не е напълно възстановен от контузията си.

"Всичко е наред. Възстановявам глезена си колкото е възможно повече и по-добре. Не се чувствам на 100%, съмненията са налице, когато мисля за това, когато се движа на корта, но мисля, че се подобри доста и ще опитам да се представя добре тук", добави Карлос Алкарас.

Снимки: Imago