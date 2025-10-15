Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Карлос Алкарас защитава играчите от критиките към тях за демо турнирите

Карлос Алкарас защитава играчите от критиките към тях за демо турнирите

  • 15 окт 2025 | 16:56
  • 178
  • 0
Карлос Алкарас защитава играчите от критиките към тях за демо турнирите

Испанският тенисист Карлос Алкарас смята, че играчите са погрешно разбрани, когато става въпрос за критиките относно демонстративните турнири. Алкарас е водач в схемата на демонстративния турнир "Шлемът на шестте краля" в Саудитска Арабия през тази седмица, като в надпреварата ще участват още Яник Синер, Новак Джокович, Александър Зверев, Тейлър Фриц и Стефанос Циципас.

Испанецът беше сред онези, които изразиха критики към натоварения график по време на тура в Азия, където редица тенисисти изпитваха физически затруднения, а водачът в световната ранглиста при мъжете заяви, че би обмислил да пропусне задължителните събития, за да даде приоритет на здравето си.

Той разбира защо има повдигнати вежди относно "Шлемът на шестте краля", но смята, че критиците грешат.

"Мисля, че това е дискусия, в която много играчи и много хора говорят относно календара, колко е натоварен с турнири, а след това измислят някои, ще кажа, извинения с демонстративни мачове, как играчите се оплакват и след това играят в демонстративни събития. Всичко, което мога да заявя, е, че, когато се играят демонстративни мачове, това наистина е различен формат, различна ситуация, в сравнение с официалните турнири", обясни Карлос Алкарас пред информационната агенция PA.

"Просто се забавляваме един или два дни и играем тенис. Мисля, че това е страхотно и затова понякога избираме демонстративните турнири. Очевидно разбирам критиките, но понякога хората не ни разбират. Когато виждам много хора да се оплакват как защитаваме демонстративните турнири, не ги разбирам, защото, както казах, това не е толкова изискващо психически в сравнение с периодите, в които имаме дълги състезания. Наистина е трудно", продължи Алкарас.

22-годишният тенисист избра да замине за Саудитска Арабия, въпреки че призна, че не е напълно възстановен от контузията си.

"Всичко е наред. Възстановявам глезена си колкото е възможно повече и по-добре. Не се чувствам на 100%, съмненията са налице, когато мисля за това, когато се движа на корта, но мисля, че се подобри доста и ще опитам да се представя добре тук", добави Карлос Алкарас.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Софийска градска прокуратура: Задържани са четирима мъже за корупция и манипулиране на спортни мероприятия

Софийска градска прокуратура: Задържани са четирима мъже за корупция и манипулиране на спортни мероприятия

  • 15 окт 2025 | 15:36
  • 2770
  • 0
Изабелла Шиникова разгроми световната №193

Изабелла Шиникова разгроми световната №193

  • 15 окт 2025 | 14:45
  • 455
  • 1
Димитър Кузманов с победа в Гърция

Димитър Кузманов с победа в Гърция

  • 15 окт 2025 | 14:13
  • 419
  • 0
Наоми Осака е на четвъртфиналите в Осака

Наоми Осака е на четвъртфиналите в Осака

  • 15 окт 2025 | 14:05
  • 418
  • 0
Мачовете на Александър Василев на "Мастърс"-а на най-добрите осем юноши на живо по БНТ

Мачовете на Александър Василев на "Мастърс"-а на най-добрите осем юноши на живо по БНТ

  • 15 окт 2025 | 12:41
  • 921
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 4650
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 3553
  • 3
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 16273
  • 13
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 18784
  • 26
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 11091
  • 52
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 19972
  • 26
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 7810
  • 5