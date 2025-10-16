Алкарас: Искам да си татуирам Купа "Дейвис"

Световният номер 1 в тениса Карлос Алкарас призна, че иска да си татуира Купа "Дейвис", както прави при значимите успехи в кариерата си до момента. "Предпочитам да си направя татуировка при спечелването на Купа "Дейвис", отколкото такава, ако спечеля финалния турнир на АТР", каза испанецът в интервю за вестник "Марка".

До момента той има татуировка в задната част на ръката с 11.09.22, което е първата му победа за Големия шлем на Откритото първенство на САЩ. След това се появи ягодата, символ на "Уимбълдън", с датата 16.07.23. А на крака му има вече и Айфеловата кула като знак за победата на "Ролан Гарос".

"Уверен съм, че ще играя добър тенис в Торино. Добре подготвен съм, уверен съм, но предпочитам да карам спокойно", каза още той за финалния турнир на АТР, който е през ноември.

"Надявам се да играем със Синер във финала. Не е официален турнир, но играем сякаш е. На ментално ниво е важно кой ще излезе победител", каза още Карлос Алкарас. "До победата в Ню Йорк не вярвах, че ще стана отново номер 1. Беше цел за мен, но ми се виждаше много далечна. На Ю Ес Оупън си дадох сметка, че да се върна на върха зависи от мен. Не исках да си добавям напрежение, а само да играе добре и се получи", завърши той за връщането му на върха в световната ранглиста на АТР.