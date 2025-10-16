Нов футболист в Севлиево

Популярни
  • 16 окт 2025 | 19:32
  • 128
  • 0
Ръководството на ФК Севлиево привлече пореден нов футболист. В клуба пристигна централният бранител Папа Мамаду Сек.

"Селекцията продължава - сенегалски защитник пристигна край Росица

ФК Севлиево привлече централния бранител Папа Мамаду Сек. 25-годишният сенегалец притежава италиански паспорт и пристига от местното трето ниво Serie C, където за последно игра за Пичерно през есента на 2024 година.

Преди това Мамаду Сек защитава цветовете на хърватските Динамо (Одрански Обрез), Лучко, Белишче и словенския втородивизионен Фужинар (Равне) - 11 мача и 1 гол през пролетния полусезон на 2023/24. Снажният защитник е висок 190 см и може да действа още като дефанзивен халф и ляв бек.

Роден е на 7 септември 2000 г. в град Луга (Сенегал). Същевременно клубът се раздели с гръцките футболисти Николаос Масурас и Минас Халкиадакис, както и южноафриканският бранител с кипърско гражданство Марко Веселинович.

Тримата пристигнаха в Севлиево през лятото, но не успяха да убедят с изявите си във Втора лига", написаха от клуба.

