Трансферен удар във Втора лига - бивша звезда на ЦСКА се завърна в България

Бившият футболист на ЦСКА Едвин Джеси се завърна в българския футбол. 34-годишното крило ще защитава цветовете на новака във Втора лига Севлиево. Джеси пристига край река Росица като свободен агент. За последно нидерландският футболист от ганайски произход игра във Висшата лига на Армения за ФК Гандзасар, като през сезон 2024/25 записа 7 шампионатни мача.

Джеси е популярен у нас с престоя си в ЦСКА София. В периода 2018-2020 година изиграва общо 61 мача със 7 гола и 11 асистенции във всички турнири. През есента на 2019-а преминава под наем в американския ФК Далас (4 мача, 0 гола), като според медийните публикации трансферната му цена към онзи момент е 2,5 млн. долара.

Джеси е роден на 1 юли 1991 г. в Амстердам. Юноша е на АЗ Алкмаар, като в родината си защитава цветовете на АЗ (2010-2012), Телстар (2011), Де Граафшап (2012), Твенте (2012/13), Хераклес (2013-2015), Рода Керкраде (2015/16), а впоследствие и норвежкия Олесунд (2016-2017), турските Самсунспор (2020) и Болуспор (2021), израелския Бейтар Йерусалим (2021/22), албанския Кукеси (2022/23) и гръцкия Айоликос (2023/24). Офанзивният футболист има и 5 срещи с 1 гол за националния отбор на Гана.