  3. Севлиево привлече опитен защитник

  • 10 сеп 2025 | 10:26
Севлиево привлече Петко Ганев. 28-годишният централен бранител пристига край река Росица от тима на Хебър (Пазарджик), за който изигра пет пълни мача като титуляр във Втора лига от началото на сезона, но в крайна сметка се раздели по взаимно съгласие с пазарджиклии. През миналата кампания бившият юношески национал допринесе с два гола в 24 мача за промоцията на Добруджа.

Петко Ганев е роден на 17 септември 1996 г. в Хасково. Син е на футболиста от 80-те и 90-те години на ХХ век Таньо Ганев. Като юноша минава през школите на Хасково, Сливен, Берое и Ботев (Пловдив). Впоследствие защитава цветовете на Верея, Созопол, Ловеч, Ботев (Враца), Арда (Кърджали) и Монтана. Има 244 мача и 11 гола в професионалния футбол у нас.

