Падна още една треньорска глава във Втора лига

Пътищата на старши треньора Сашо Ангелов и ФК Севлиево се разделят. Ръководството на клуба и 56-годишният специалист постигнаха договорка да прекратят по взаимно съгласие съвместната си работа.

Сашо Ангелов пое Севлиево през декември 2023 г. Под негово ръководство "сините" станаха първенец на Северозападната Трета лига за сезон 2024/25 и спечелиха историческа промоция за Втора лига, връщайки севлиевския футбол обратно при професионалистите след 12-годишна пауза.

"ФК Севлиево изразява своята благодарност към свършеното от Сашо Ангелов начело на тима и му пожелава успехи в следващите предизвикателства пред него! Новият старши треньор ще стане известен в близките дни", се казва в съобщението на Севлиево.

Това е втора треньорска смяна през последните 24 часа във Втора лига. По-рано днес стана ясно, че и Спортист (Своге) ще има нов наставник.