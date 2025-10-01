Тодор Колев ще води Севлиево

Досегашният помощник-треньор на Севлиево Тодор Колев ще бъде начело на Севлиево при гостуването от ХI-ия кръг на Втора лига срещу Спартак (Плевен) в събота от 16:00 ч.

Ръководството на клуба реши да гласува доверие на младия тандем след раздялата със Сашо Ангелов в края на миналата седмица. Така 45-годишният Колев ще дебютира като главен наставник, след като навлезе в треньорството през лятото на 2024-а. През първия си сезон той беше асистент в Янтра (Габрово), а от това лято влезе в щаба на севлиевци.