Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 3507
  • 3

Ерик Биле е най-бързият футболист на Лудогорец, стана ясно от публикуван клип на “орлте” в интернет. Нападателят е достигнал при бягане на 50 метра до впечатляващите 36,1 км/ч. Това означава, че Биле щеше да влезе в топ 5 на най-бързите състезатели във Висшата лига през този сезон.

Второто място в класацията на най-бързите играчи при “орлите” е за едно от новите попълнения - Филип Калоч (35,6 км/ч). С тази скорост той е много близо до десетката на най-бързите футболисти в английския елит.

Сред бързаците на родния шампион попадат и двама българи - Симеон Шишков и Станислав Иванов.

Ето каква е най-високата скорост на част от играчите на Лудогорец:

Ерик Биле - 36,1 км/ч
Филип Калоч - 35,6 км/ч
Кайо Видал - 35/5 км/ч
Едвин Куртулуш - 35,4 км/ч
Симеон Шишков - 35,1 км/ч
Станислав Иванов - 34,8 км/ч

Скоростта на най-бързия лекоатлет и футболист в света:

Юсеин Болт - 44,72 км/ч
Килиън Мбапе - 38 км/ч

От сайта на Премиър лийг: най-висока скорост от началото на сезона:

Джаксън Чачуа (Уулвърхамптън) - 37,30 км/ч - третият най-бърз в историята на Висшата лига
Брайън Мбемо (Манчестър Юнайтед) - 36,36 км/ч
Дан Джеймс (Лийдс) - 36,14 км/ч
Янкуба Минте (Брайтън) - 36,11 км/ч
Антъни Еланга (Нюкасъл) - 36 км/ч
Джереми Фримпонг (Ливърпул) - 35,86 км/ч
Ола Айна (Нотингам) - 35,82 км/ч
Браян Груда (Брайтън) - 35,82 км/ч
Антъни Еланга (Нюкасъл) - 35,75 км/ч
Уилсон Одобер (Тотнъм) - 35,7 км/ч

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски за легенда на ЦСКА: Железен бранител, достоен съперник и голям човек

Левски за легенда на ЦСКА: Железен бранител, достоен съперник и голям човек

  • 15 окт 2025 | 15:45
  • 2652
  • 0
Ювентус (Малчика) елиминира Партизан (Червен бряг) и ще представлява Област Плевен за купата на АФЛ

Ювентус (Малчика) елиминира Партизан (Червен бряг) и ще представлява Област Плевен за купата на АФЛ

  • 15 окт 2025 | 14:39
  • 664
  • 0
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 11052
  • 52
Ботев (Пд) изрази готовност да приеме мачовете на младежкия национален отбор на България

Ботев (Пд) изрази готовност да приеме мачовете на младежкия национален отбор на България

  • 15 окт 2025 | 14:23
  • 765
  • 1
Гибона за Бобата Жечев: Един голям човек, достоен българин

Гибона за Бобата Жечев: Един голям човек, достоен българин

  • 15 окт 2025 | 13:52
  • 1394
  • 0
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 18738
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 16224
  • 13
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 18738
  • 24
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 11052
  • 52
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 19944
  • 26
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 7798
  • 5