Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Ерик Биле е най-бързият футболист на Лудогорец, стана ясно от публикуван клип на “орлте” в интернет. Нападателят е достигнал при бягане на 50 метра до впечатляващите 36,1 км/ч. Това означава, че Биле щеше да влезе в топ 5 на най-бързите състезатели във Висшата лига през този сезон.

Второто място в класацията на най-бързите играчи при “орлите” е за едно от новите попълнения - Филип Калоч (35,6 км/ч). С тази скорост той е много близо до десетката на най-бързите футболисти в английския елит.

Сред бързаците на родния шампион попадат и двама българи - Симеон Шишков и Станислав Иванов.

Ето каква е най-високата скорост на част от играчите на Лудогорец:

Ерик Биле - 36,1 км/ч

Филип Калоч - 35,6 км/ч

Кайо Видал - 35/5 км/ч

Едвин Куртулуш - 35,4 км/ч

Симеон Шишков - 35,1 км/ч

Станислав Иванов - 34,8 км/ч

Скоростта на най-бързия лекоатлет и футболист в света:

Юсеин Болт - 44,72 км/ч

Килиън Мбапе - 38 км/ч

От сайта на Премиър лийг: най-висока скорост от началото на сезона:

Джаксън Чачуа (Уулвърхамптън) - 37,30 км/ч - третият най-бърз в историята на Висшата лига

Брайън Мбемо (Манчестър Юнайтед) - 36,36 км/ч

Дан Джеймс (Лийдс) - 36,14 км/ч

Янкуба Минте (Брайтън) - 36,11 км/ч

Антъни Еланга (Нюкасъл) - 36 км/ч

Джереми Фримпонг (Ливърпул) - 35,86 км/ч

Ола Айна (Нотингам) - 35,82 км/ч

Браян Груда (Брайтън) - 35,82 км/ч

Антъни Еланга (Нюкасъл) - 35,75 км/ч

Уилсон Одобер (Тотнъм) - 35,7 км/ч