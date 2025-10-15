Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец пусна билетите за мача със Спартак (Варна)

Лудогорец пусна билетите за мача със Спартак (Варна)

  • 15 окт 2025 | 12:17
  • 195
  • 0
Лудогорец пусна билетите за мача със Спартак (Варна)

Лудогорец съобщава на своите фенове, че билетите за мача със Спартак (Варна) от 12-ия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Двубоят ще се играе на 18 октомври (събота) от 17:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да бъдат закупени на базата "Гнездо на орли" всеки ден от 10:00 ч. до 18:00 ч. В деня на мача (събота) билети ще се продават и на билетната каса на ул. "Васил Левски", която ще работи от 12:00 ч. до началото на срещата.

Защитник на Лудогорец поднови тренировки
Защитник на Лудогорец поднови тренировки

Цените на билетите за двубоя са:

Сектор В – блокове 1, 2, 5 и 6 – 12 лв.
Сектор В – блокове 3 и 4 – 20 лв.
Сектор Б (Моци) – 10 лв.
Сектор Г – 10 лв.

Феновете на Спартак (Вн) могат да закупят билети от каса №3 пред сектор Г, която ще отвори в 15:30 ч., както и онлайн.

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще бъдат отделени средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи в помощ на децата на България.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

  • 15 окт 2025 | 09:25
  • 3380
  • 1
Защитник на Лудогорец поднови тренировки

Защитник на Лудогорец поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 09:19
  • 1180
  • 0
Майкон пред юбилеен мач за Левски

Майкон пред юбилеен мач за Левски

  • 15 окт 2025 | 09:15
  • 1355
  • 1
Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

  • 15 окт 2025 | 09:07
  • 641
  • 1
Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

  • 15 окт 2025 | 01:04
  • 3956
  • 12
Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

  • 15 окт 2025 | 00:48
  • 2877
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 7369
  • 14
Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев - гледайте на живо!

Футболна България се прощава с легендата Добромир Жечев - гледайте на живо!

  • 15 окт 2025 | 12:30
  • 1284
  • 0
Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 5317
  • 0
Григор Димитров отказа пореден турнир

Григор Димитров отказа пореден турнир

  • 15 окт 2025 | 10:51
  • 2215
  • 1
Рилски спортист започва битките си във ФИБА Къп

Рилски спортист започва битките си във ФИБА Къп

  • 15 окт 2025 | 07:15
  • 2882
  • 0
България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 172916
  • 525