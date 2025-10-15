Защитник на Лудогорец поднови тренировки

Десният защитник на Лудогорец Йоел Андерсон поднови тренировки. Шведският бранител лекуваше контузия в рамото, която не му позволяваше да участва в заниманията на разградчани в последните две седмици. Той получи травмата при домакинството на Монтана (3:0) на 29 септември. Тогава 28-годишният футболист бе принудително заменен в 40-ата минута от Антон Недялков.

По този начин Андерсон ще бъде на разположение на треньора Руи Мота за домакинството на Спартак (Варна). Двубоят на "Хювефарма Арена" е в събота (18 октомври) от 17:30 часа. От началото на сезона шведът изигра 11 двубоя във всички турнири, в които вкара един гол - при успеха с 2:1 над Добруджа в първенството.

За момента извън сметките на португалския наставник остават трайно контузените Квадво Дуа, Георги Терзиев и Агибу Камара. Последният е най-близо до завръщане на терена. Швейцарският национал пък продължава да се възстановява в чужбина и няма яснота кога отново ще облече екипа на разградчани.