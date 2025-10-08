Бивш треньор на Лудогорец преговаря с тим от Суперлигата на Турция

Кайзериспор преговаря в момента с доскорошния треньор на Лудогорец Игор Йовичевич, съобщават турските медии. Хърватинът бе начело на "орлите" до лятото, като спечели дубъл през сезон 2024/2025 г., както и Суперкупата на България. Той води тима в групите на Лига Европа. Специалистът се раздели с клуба от Разград по взаимно съгласие през лятото, изтъквайки лични причини.

Другият кандидат за поста в Кайзериспор също е хърватин - Марко Салатович, който в момента е асистент на бившия футболист на ЦСКА Сергей Якирович в Хъл Сити. Тимът от Кайзери е на предпоследното 17-о място в класирането на турския елит, като все още няма победа от осем мача и е спечелил пет точки.