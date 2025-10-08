Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Бивш треньор на Лудогорец преговаря с тим от Суперлигата на Турция

Бивш треньор на Лудогорец преговаря с тим от Суперлигата на Турция

  • 8 окт 2025 | 12:20
  • 587
  • 0
Бивш треньор на Лудогорец преговаря с тим от Суперлигата на Турция

Кайзериспор преговаря в момента с доскорошния треньор на Лудогорец Игор Йовичевич, съобщават турските медии. Хърватинът бе начело на "орлите" до лятото, като спечели дубъл през сезон 2024/2025 г., както и Суперкупата на България. Той води тима в групите на Лига Европа. Специалистът се раздели с клуба от Разград по взаимно съгласие през лятото, изтъквайки лични причини. 

Другият кандидат за поста в Кайзериспор също е хърватин - Марко Салатович, който в момента е асистент на бившия футболист на ЦСКА Сергей Якирович в Хъл Сити. Тимът от Кайзери е на предпоследното 17-о място в класирането на турския елит, като все още няма победа от осем мача и е спечелил пет точки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 4154
  • 2
Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

  • 8 окт 2025 | 09:49
  • 5835
  • 6
Венци Стефанов отрече за среща на върха в Славия

Венци Стефанов отрече за среща на върха в Славия

  • 8 окт 2025 | 09:27
  • 1083
  • 0
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 16588
  • 21
Стоичков посрещна в България още една италианска легенда

Стоичков посрещна в България още една италианска легенда

  • 7 окт 2025 | 22:59
  • 3501
  • 7
Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 37254
  • 91
Виж всички

Водещи Новини

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 12264
  • 15
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 7203
  • 11
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 8465
  • 8
Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 3127
  • 3
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 4154
  • 2
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 32213
  • 14