  Официално обръщение до привържениците на ФК Спартак Варна

  12 окт 2025 | 21:28
Ръководството на Спартак (Варна) публикува официално обръщение до привържениците на тима. Ето какво гласи то:

"Уважаеми привърженици,

Днес се проведе открита среща между представители на ръководството на клуба, спортно-техническия щаб и привържениците на Спартак Варна. Срещата премина в изключително добър тон и с активно участие от страна на феновете, които задаваха своите въпроси и получиха конкретни отговори по всички важни теми.

Началото беше поставено с обръщение от председателя на Управителния съвет Алекс Илиев, който официално представи Александър Евтимов – първият човек, включил се в другата ни инициатива „Рекламен спонсорски пакет“ чрез два пакета на стойност 12 000 лв. с ДДС на месец. Той бе поканен да се присъедини към масата на ръководството и спортно-техническия екип и бе представен като човек, който ще участва активно в управлението и развитието на клуба.

По време на срещата бяха обсъдени редица ключови въпроси:

• текущата кампания за подпомагане на клуба;
• ситуацията с лиценза на Спартак Варна и комуникацията с БФС;
• казусът с финансирането от Общински съвет Варна и забавянето на превеждането на средствата;
• бъдещите планове и инициативи за стабилизиране на клуба.

Силни думи отправи и старши треньорът Гьоко Хаджиевски, който сподели своето виждане за спортно-техническата част, за атмосферата в съблекалнята и за духа, който се изгражда в отбора. В дискусията активно участваха и Ангел Грънчов и Деян Лозев, които говориха откровено за своите лични преживявания и отдадеността си към каузата „Спартак Варна“.

Срещата премина в дух на уважение, искреност и обединение. Всички участници демонстрираха желание да работят в една посока – спасението, стабилизирането и бъдещето на нашия клуб. Атмосферата беше позитивна, а настроението – приповдигнато, с усещане за възраждане и ново начало.

Благодарим на всички, които присъстваха и зададоха своите въпроси.

На тези срещи няма тайни – това е разговор от първо лице, непринуден, човешки и честен.

Призоваваме всички привърженици:

Бъдете активни, включете се в кампанията „Аз съм Спартак“, подкрепете клуба с вашата енергия, присъствие и участие!

Следващата ни обща цел е ясна – всички заедно в Разград!

Да покажем, че Спартак Варна е жив и единен!"

