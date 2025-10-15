Бившият треньор на Лудогорец има нов отбор

Бившият треньор на Лудогорец - Игор Йовичевич, е новият наставник на Видзев (Лодз). Договорът на специалиста с поляците е до юни 2027 г. с опция за удължаване с още 12 месеца.

Заедно с Йовичевич, към Видзев Лодз се присъединяват двама помощник-треньори: украинците Юрий Бенио и Андрий Чанас, както и испанският треньор по физическа подготовка Хавиер Луруена Лобо. Тримата работиха с него и в Лудогорец.

През миналия сезон Йовичевич спечели требъл с Лудогорец - титла, купа и Суперкупа, но след края на сезона двете страни се разделиха, а "орлите" го замениха с Руи Мота.