Ето колко трябва да плати Спартак (Варна) на НАП, за да спаси лиценза - феновете са събрали 1/5 от сумата

БФС даде срок на Спартак (Варна) да погаси просрочени задължения към НАП и футболисти до 21 октомври. Ако това не бъде сторено, “соколите" ще останат без лиценз.

Именно поради тази причина феновете на варненци стартираха кампания за събиране на средства. До този момент привържениците са дарили около 130 000 лева.

Sportal.bg направи справка и видя, че дългът на Спартак към НАП е 654 848, 65 лева. Т.е. на този етап събраната от запалянковците сума е недостатъчна.

Ако обаче тя се комбинира с обещаните от община Варна 550 000 лева, “соколите” ще изчистят задълженията си към Агенцията по приходи.

Проблемът е, че въпросните пари са обещани и гласувани, но все още недадени по сметките на Спартак, които пък моментално ще я преведат на държавата.

Проблем остават и дълговете към футболисти, които се твърди, че възлизат на над милион лева.