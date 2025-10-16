Нювил най-бърз в шейкдауна след малък удар

Световният шампион Тиери Нювил (Хюндай) записа лек удар, но даде най-доброто време в шейкдауна на рали „Централна Европа“. Белгиецът изпревари с 1,1 секунди Себастиен Ожие (Тойота) на отсечката с дължина 4,57 километра близо до Пасау.

Колата на Нювил се изпързаля на първото кръстовище след старта и той се удари странично в мантинелата край пътя, а след това обясни инцидента.

„Спрях твърде късно за десния завой. Колелата блокираха, опитах се да завия, но скоростта ми беше твърде висока. Не е най-добрият старт, но няма проблеми с колата“, коментира Нювил.

Ожие завърши втори, а само на 0,1 секунда зад него остана другият пилот на Тойота Елфин Еванс. Ожие и Еванс са двамата водачи в световния шампионат, като французинът преследва деветата си световна титла и има аванс от 2 точки пред Уелския дракон.

„До момента сезонът за нас се развива отлична – обясни Ожие. – Но имаме още работа. Трябва да забравим това, което се е случило до момента, тъй като сега отново ще се състезаваме на асфалт. Подготвихме се добре, да се надяваме че ще се представим добре този уикенд.“

Еванс пък обясни, че е имал нужда от малко време, за да се адаптира към пилотирането на асфалт след поредицата макадамови състезания през лятото.

„Сякаш мина много време от последното ни рали на асфалт – заяви уелсецът. – Това е лек шок за нас, но ще се справим. Ще е интересно, времето не е особено стабилно и ще има промени по етапите, основно заради това колко ще е чист асфалтът и къде ще има повече пръст и камъни по завоите.“

Четвърти завърши Ойт Танак (Хюндай), който получи нов двигател за това състезание, следван от Грегоар Мюнстер (М-Спорт Форд) и Адриен Фурмо (Хюндай).

