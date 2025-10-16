Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Нювил най-бърз в шейкдауна след малък удар

Нювил най-бърз в шейкдауна след малък удар

  • 16 окт 2025 | 12:15
  • 238
  • 0

Световният шампион Тиери Нювил (Хюндай) записа лек удар, но даде най-доброто време в шейкдауна на рали „Централна Европа“. Белгиецът изпревари с 1,1 секунди Себастиен Ожие (Тойота) на отсечката с дължина 4,57 километра близо до Пасау.

Колата на Нювил се изпързаля на първото кръстовище след старта и той се удари странично в мантинелата край пътя, а след това обясни инцидента.

Тиери Нювил е на път да влезе в доста нежелан клуб
Тиери Нювил е на път да влезе в доста нежелан клуб

„Спрях твърде късно за десния завой. Колелата блокираха, опитах се да завия, но скоростта ми беше твърде висока. Не е най-добрият старт, но няма проблеми с колата“, коментира Нювил.

Ожие завърши втори, а само на 0,1 секунда зад него остана другият пилот на Тойота Елфин Еванс. Ожие и Еванс са двамата водачи в световния шампионат, като французинът преследва деветата си световна титла и има аванс от 2 точки пред Уелския дракон.

„До момента сезонът за нас се развива отлична – обясни Ожие. – Но имаме още работа. Трябва да забравим това, което се е случило до момента, тъй като сега отново ще се състезаваме на асфалт. Подготвихме се добре, да се надяваме че ще се представим добре този уикенд.“

Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година
Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

Еванс пък обясни, че е имал нужда от малко време, за да се адаптира към пилотирането на асфалт след поредицата макадамови състезания през лятото.

„Сякаш мина много време от последното ни рали на асфалт – заяви уелсецът. – Това е лек шок за нас, но ще се справим. Ще е интересно, времето не е особено стабилно и ще има промени по етапите, основно заради това колко ще е чист асфалтът и къде ще има повече пръст и камъни по завоите.“

Четвърти завърши Ойт Танак (Хюндай), който получи нов двигател за това състезание, следван от Грегоар Мюнстер (М-Спорт Форд) и Адриен Фурмо (Хюндай).

Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година
Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година
 Еванс не се притеснява от това, че Ожие води в класирането
Еванс не се притеснява от това, че Ожие води в класирането
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ай Огура се завръща за Гран При на Австралия

Ай Огура се завръща за Гран При на Австралия

  • 16 окт 2025 | 09:42
  • 398
  • 0
Наказаха Марко Бедзеки за удара с Маркес в Индонезия

Наказаха Марко Бедзеки за удара с Маркес в Индонезия

  • 16 окт 2025 | 09:34
  • 611
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 16 окт 2025 | 08:05
  • 3090
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 16 окт 2025 | 08:00
  • 824
  • 0
И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

И Рейсинг Булс ще бъде със специални цветове в Остин

  • 15 окт 2025 | 20:16
  • 1106
  • 0
Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

  • 15 окт 2025 | 20:07
  • 1483
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 9128
  • 11
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 5045
  • 23
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 2622
  • 4
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3479
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 3298
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 6470
  • 1