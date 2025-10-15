Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

Рали "Германия" може да бъде възродено на "Нюрбургринг" през 2027 година

  • 15 окт 2025 | 20:07
  • 224
  • 0

Този уикенд ще се проведе последното издание на рали „Централна Европа“ в Световния рали шампионат (WRC), след което тригодишната сделката на надпреварата ще изтече, а тя не попада в плановете на WRC за сезон 2026.

Състезанието дебютира през 2024 година с много интересен формат – рали, което се финансира и организира от три страни. Базата на надпреварата и по-голямата част от отсечките бяха в Пасау, Германия, а отсечки имаше още в Австрия и Чехия. Това позволи на трети страни да си разделят разходите по организацията, но изглежда, че този съюз вече е извървял своя път.

От ADAC, германската автомобилна федерация, обаче не са се отказали от амбицията си да продължат да домакинстват на WRC, при това с изцяло собствен кръг. Последното издание на рали „Германия“ се проведе през 2019 година, а сега се дискутира възможността ралито да бъде възродено и да бъде базирано не къде да е, а на легендарната „Нюрбургринг“ и част от отсечките да бъдат на „Нордшлайфе“.

„Изглежда достигнахме края на пътя ни с рали „Централна Европа“. Трудно е да държим тези три държави обединени за финансирането. Беше хубаво как работихме и направихме добра история, но сега изглежда, че играта ще бъде само за ADAC. Няма да бъде догодина, но да отидем на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“ за няколко отсечки и сервизния парк е част от планът ни за бъдещето“, каза висш източник от сервизния парк в Пасау пред DirtFish.

„Със сигурност знаем, че не е възможно да се върнем на оригиналната локация на рали „Германия“ (Заарланд). Но този наш план би означавал, че няма да сме много далеч от пътищата в Триер и Мосел, а всички помним каква подкрепа имаше това събитие, когато се провеждаше там“, добави още източникът.

Според информацията на DirtFish маршрутът на ралито ще включва и пътища през лозята западно от Кобленц в района на Айфел. Отделно от ADAC планират двоен уикенд, който освен WRC да включва още старт от Германския шампионат за туристически автомобили (DTM).

Снимки: Gettyimages

