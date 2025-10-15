Популярни
Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година

  • 15 окт 2025 | 15:22
  • 133
  • 0

Организаторите на рали „Акрополис“ обявиха една голяма промяна в Ралито на Боговете за 2026 година, когато състезанието ще има нова централа.

От завръщането си в календара на Световния рали шампионат (WRC) надпреварата беше базирана на традиционната си локация в Ламия, на малко над 200 километра северозападно от Атина. Догодина обаче сервизният парк ще бъде доста по-близо до гръцката столица, тъй като той ще бъде разположен на 80 километра западно от Атина в Лутраки, където ралито беше базирано между 2009 и 2015.

Почти сигурно тази промяна в базата на Ралито на Боговете ще доведе и до промяна в маршрута и отпадането на част от класическите планински отсечки в близост до Ламия, сред които е и легендарната „Тарзан“.

Снимки: Gettyimages

