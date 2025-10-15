Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Тиери Нювил е на път да влезе в доста нежелан клуб

Тиери Нювил е на път да влезе в доста нежелан клуб

  • 15 окт 2025 | 19:45
  • 417
  • 0

Все още действащият световен рали шампион Тиери Нювил ще влезе в един доста нежелан клуб, ако не запише нито една победа в оставащите три кръга за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC).

Тиери Нювил развя белия флаг в битката за титлата
Тиери Нювил развя белия флаг в битката за титлата

Ако белгиецът не спечели нито едно от оставащите три ралита в Централна Европа, Япония и Саудитска Арабия, той ще стане едва третият действащ шампион в WRC, който не успява да спечели нито една победа в годината, в която защитава титлата си и кара с пълна програма. За последно това се случи през сезон 2002, когато Ричърд Бърнс не постигна нито един успех, след като година по-рано печели титлата със само една победа в Нова Зеландия.

В опита си да защити своята титла британецът записва общо пет подиума, включително четири втори места, но в края на сезона завършва едва пети в генералното класиране, изоставайки с цели 43 точки от шампионат Маркус Грьонхолм.

Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор
Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор

Точно 17 години по-рано Стиг Бломквист също не успява да постигне нито един успех като действащ шампион. През сезон 1985 легендарният швед завършва втори в крайното класиране с три подиума на своята сметка, все втори места.

Нювил: Мога да поемам повече рискове, ще преследвам победите
Нювил: Мога да поемам повече рискове, ще преследвам победите

До момента през 2025 година Нювил има четири подиума, все трети места от надпреварите в Швеция, Кения, Естония и Парагвай. Във временното класиране пилотът на Хюндай заема петото място с актив от 166 точки и пасив от 58 спрямо лидера Себастиен Ожие. Това означава, че Нювил все още има математически шанс да защити своята титла, но това по-скоро няма да се случи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

В Астън Мартин не знаят нищо за плановете на Алонсо да се пенсионира

В Астън Мартин не знаят нищо за плановете на Алонсо да се пенсионира

  • 15 окт 2025 | 16:02
  • 942
  • 1
Джони Хърбърт: Макларън трябва да реши проблемите си в бокса по-бързо

Джони Хърбърт: Макларън трябва да реши проблемите си в бокса по-бързо

  • 15 окт 2025 | 15:35
  • 666
  • 0
Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година

Голяма промяна в рали "Акрополис" за 2026 година

  • 15 окт 2025 | 15:22
  • 417
  • 0
Ето колко плащат новаците, за да участват в свободни тренировки във Формула 1

Ето колко плащат новаците, за да участват в свободни тренировки във Формула 1

  • 15 окт 2025 | 14:55
  • 2155
  • 1
Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

Прогноза: Макс Верстапен ще спечели световната титла

  • 15 окт 2025 | 14:08
  • 5937
  • 0
Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

Колко време ще се възстановява Марк Маркес?

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 1188
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 12897
  • 15
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 26482
  • 21
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 26700
  • 32
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 17404
  • 82
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 24949
  • 31
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 11493
  • 6