Тиери Нювил е на път да влезе в доста нежелан клуб

Все още действащият световен рали шампион Тиери Нювил ще влезе в един доста нежелан клуб, ако не запише нито една победа в оставащите три кръга за сезон 2025 в Световния рали шампионат (WRC).

Тиери Нювил развя белия флаг в битката за титлата

Ако белгиецът не спечели нито едно от оставащите три ралита в Централна Европа, Япония и Саудитска Арабия, той ще стане едва третият действащ шампион в WRC, който не успява да спечели нито една победа в годината, в която защитава титлата си и кара с пълна програма. За последно това се случи през сезон 2002, когато Ричърд Бърнс не постигна нито един успех, след като година по-рано печели титлата със само една победа в Нова Зеландия.

В опита си да защити своята титла британецът записва общо пет подиума, включително четири втори места, но в края на сезона завършва едва пети в генералното класиране, изоставайки с цели 43 точки от шампионат Маркус Грьонхолм.

Хюндай привлече бивш шеф във ФИА за спортен директор

Точно 17 години по-рано Стиг Бломквист също не успява да постигне нито един успех като действащ шампион. През сезон 1985 легендарният швед завършва втори в крайното класиране с три подиума на своята сметка, все втори места.

Нювил: Мога да поемам повече рискове, ще преследвам победите

До момента през 2025 година Нювил има четири подиума, все трети места от надпреварите в Швеция, Кения, Естония и Парагвай. Във временното класиране пилотът на Хюндай заема петото място с актив от 166 точки и пасив от 58 спрямо лидера Себастиен Ожие. Това означава, че Нювил все още има математически шанс да защити своята титла, но това по-скоро няма да се случи.

Следвай ни:

Снимки: Imago