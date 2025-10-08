Еванс не се притеснява от това, че Ожие води в класирането

Едва за трети път този сезон в първия ден на рали “Централна Европа” Елфин Еванс (Тойота) няма да е водач на колоната, защото не е лидер в класирането. Неговият съотборник Себастиен Ожие ще има тази чест, а в асфалтовото състезание с отсечки в Германия, Чехия и Австрия да стартираш първи по етапите е сериозно предимство.

Уелсецът обаче коментира пред Dirtfish, че лидерството на французина в класирането преди последните 3 кръга за сезона, не го притеснява.

Елфин Еванс: Ще бъде трудно да победим Ожие

“Много зависи от условията по етапите - коментира Еванс това, че ще стартира втори по отсечките. - Ако не е много мокро и няма много кал на асфалта, то не мисля, че това ще ни попречи много. Чакам с нетърпение двете предстоящи асфалтови ралита - “Централна Европа” и “Япония”, защото обикновено се представяме добре там.”

Шампионатът навлиза в решаващата си фаза, като Ожие има пет победи в 8 ралита, като Еванс нито веднъж не успя да завърши пред Себ в тези осем състезания. Еванс вече се бори два пъти срещу Ожие за световната титла, като и двата пъти французинът успя да го победи и да вземе титлите.

Себ Ожие спечели в Чили и поведе в битката за титлата в WRC

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages