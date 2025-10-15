Популярни
Ларс Рикен иска Байерн отново да възприема Дортмунд за сериозен съперник

  • 15 окт 2025 | 14:54
  • 321
  • 0
Ларс Рикен иска Байерн отново да възприема Дортмунд за сериозен съперник

Управляващият директор в Борусия (Дортмунд) Ларс Рикен смята, че Байерн (Мюнхен) напоследък не възприема отбора му като истински противник и иска да промени това възприятие.

Говорейки за последните им мачове с рекордьорите по титли в Бундеслигата, Рикен каза пред "Билд": "Те бяха много безгрижни срещи, но това беше и защото Байерн не ни възприемаше като съперници миналия сезон заради представянето ни. Трябва да си заслужим това търкане отново“.

Дортмунд, обикновено претендент за титлата, завърши предишния сезон на 4-о място и с 25 точки зад шампиона Байерн. Преди сблъсъка в събота в Мюнхен, Дортмунд е втори в класирането и с четири точки зад баварците.

"Трябва да бъдем честни: в международен план, в Шампионската лига, Байерн и Дортмунд носят тежкото бреме на Бундеслигата. Никой друг клуб не представлява германското висше ниво така, както тези два клуба“, каза Рикен.

Той говори и за критиките относно подписването на договора с треньора Нико Ковач, който беше нает през януари, за да замени Нури Шахин. Тогава Дортмунд беше 11-ти в таблицата.

Отлични новини за Борусия (Дортмунд): Гираси поднови тренировки преди дербито с Байерн
Отлични новини за Борусия (Дортмунд): Гираси поднови тренировки преди дербито с Байерн

"Това беше любопитно. Първоначално бях критикуван, защото го наех. След като той сензационно ни изведе до Шампионската лига, не бяхме достатъчно бързи, за да продължим договора му. След като го направихме, беше твърде рано“, заяви още Рикен.

Но той подчерта, че е важно за него да има известна яснота през сезона. „И няма да бъда постоянно питан: „А какво ще кажете за договора на Нико Шлотербек?“ Той просто го заслужаваше. Трябва да кажем: Нико се справя“, завърши Ларс Рикен.

