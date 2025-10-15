Джон Стоунс: Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално

Джон Стоунс заяви, че класирането на Англия за Световното първенство е "сладка награда" за преодоляването на трудните времена, които го накараха да обмисля прекратяване на международната си кариера.

Стоунс е част от отбора на Томас Тухел, който разгроми Латвия с 5:0 снощи, за да си осигури място на турнира в Северна Америка следващото лято.

Защитникът на Манчестър Сити наскоро разкри, че е обмислял да се оттегли, след като през миналия сезон беше съпътстван от контузии. Но той е преодолял този кошмар и се е насочил към "нещо специално".

На въпрос дали това му помага да преодолее трудностите си, той отговори: "Определено помага. Трудно ми е да го изразя. Личното удовлетворение, радостта, щастието от това да си тук, от това да преминеш през този труден период, предполагам, че затова го правиш. Доказах си, че мога да преодолея всичко в трудни времена. Това го прави по-удовлетворяващо. Надявам се да съм в самолета догодина и дано можем да направим нещо специално".

Англия стана първата европейска нация, която се класира за турнира, след като постигна шест победи в шест мача, и то без да допусне гол.

"Просто по начина, по който го направихме . . . бях тук изцяло само през този лагер, но бях частично и през последния лагер и можех да видя накъде отиват нещата", каза той.

"Шест сухи мрежи, много голове, начинът, по който го направихме, и професионализмът, който показахме. Начинът, по който се отнесохме към всеки мач и как се представихме във всеки мач, става все по-добре и по-добре. Трябва да продължим да градим", коментира английският национал.

"Не се опитваме да покажем нещо. Опитваме се да градим и да се подобряваме. Удоволствие е да бъда част от това, изключително се гордея с момчетата, които допринесоха през този период . . . беше наистина специално", завърши Стоунс.

Следвай ни:

Снимки: Imago