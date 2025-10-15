Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Тухел: Това е специален момент

Тухел: Това е специален момент

  • 15 окт 2025 | 02:27
  • 168
  • 0
Тухел: Това е специален момент

Селекционерът на Англия Томас Тухел не скри задоволството си от успеха с 5:0 над Латвия, с който "трите лъва" станаха първия европейски тим, който се класира на Световното първенство. Той заяви, че това е специален момент и играчите му трябва да се насладят на него.

"Изиграхме шест мача в групата, записахме шест победи и не допуснахме гол. Това е специален момент. Наистина вдигнахме нивото след последните два лагера", започна Тухел.

Той коментира и закачката от трибуните, които не спряха да пеят песни за него, след като той разкритикува атмосферата на "Уембли" в четвъртък.

"През първото полувреме мисля, че участвах във всяка песен на феновете. Браво! Приемам го с чувство за хумор", допълни германецът.

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

След това той бе попитан дали ще промени нещо в подхода си към последните два мача.

"Вече знаем, че сме се класирали, но това не променя нищо. Сега е време да се насладим. Почувствах радостта в съблекалнята. Това е специален момент, не всеки ден се класираш на световно първенство. Хари Кейн изнесе реч, в която каза, че трябва да продължим в този дух и през ноември. Може би ще дам шанс на нови играчи, ще опитам нови неща, но искам да спечелим и двата мача. Дължим го на себе си и на феновете. Трябва да продължим да изграждаме това ценно нещо, което градим толкова време", завърши специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

Южна Африка се класира за Световното първенство за първи път от 2010 година

  • 14 окт 2025 | 21:53
  • 1590
  • 0
Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

Интересни резултати и в последния ден от октомврийските квалификации и първи класирал се тим

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 15156
  • 7
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 7638
  • 3
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 13800
  • 3
Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

Санянг игра при разгромна победа на Гамбия

  • 14 окт 2025 | 21:25
  • 1373
  • 0
Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

Молдова грабна първата си точка в квалификациите като гост на Естония

  • 14 окт 2025 | 21:09
  • 1109
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 120931
  • 434
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 52861
  • 70
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 5641
  • 20
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 13800
  • 3
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 7638
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 8154
  • 4