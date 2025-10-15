Тухел: Това е специален момент

Селекционерът на Англия Томас Тухел не скри задоволството си от успеха с 5:0 над Латвия, с който "трите лъва" станаха първия европейски тим, който се класира на Световното първенство. Той заяви, че това е специален момент и играчите му трябва да се насладят на него.

"Изиграхме шест мача в групата, записахме шест победи и не допуснахме гол. Това е специален момент. Наистина вдигнахме нивото след последните два лагера", започна Тухел.

Той коментира и закачката от трибуните, които не спряха да пеят песни за него, след като той разкритикува атмосферата на "Уембли" в четвъртък.

"През първото полувреме мисля, че участвах във всяка песен на феновете. Браво! Приемам го с чувство за хумор", допълни германецът.

След това той бе попитан дали ще промени нещо в подхода си към последните два мача.

"Вече знаем, че сме се класирали, но това не променя нищо. Сега е време да се насладим. Почувствах радостта в съблекалнята. Това е специален момент, не всеки ден се класираш на световно първенство. Хари Кейн изнесе реч, в която каза, че трябва да продължим в този дух и през ноември. Може би ще дам шанс на нови играчи, ще опитам нови неща, но искам да спечелим и двата мача. Дължим го на себе си и на феновете. Трябва да продължим да изграждаме това ценно нещо, което градим толкова време", завърши специалистът.

