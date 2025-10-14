Нкетия обмисля да смени националния отбор на Англия с друг, Хъдсън-Одой може да го последва

Нападателят на Кристъл Палас Едуард Нкетия може да смени националните отбори. Кадърът на Арсенал има един мач за Англия, който записа като резерва в контролата с Австралия през октомври 2023 година. Оттогава обаче той не е викан в представителния отбор на "трите лъва". 26-годишният футболист има право да играе и за Гана заради своите родители, които са с такъв произход.

Според правилата на ФИФА той може да направи тази промяна, защото не само няма три мача с националната фланелка на Англия, но дори не е играл в официален двубой за "трите лъва".

Преди време Нкетия е отклонил предложение да представлява Гана, но сега африканският журналист Садик Адамс твърди, че нападателят е готов да промени мнението си два месеца преди началото на Купата на Африка.

Крилото на Нотингам Форест Калъм Хъдсън-Одой също има право да играе за Гана, ако реши, защото до момента има само три мача за Англия.

Според информацията на "Сън" Министърът на спорта на Гана Кофи Адамс иска да убеди и двамата да играят за националния отбор на страната.