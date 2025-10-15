Кейн: Чувствам се в най-добрата форма през кариерата си

Капитанът на Англия Хари Кейн вярва, че е в най-добрата форма в кариерата си, след като отбеляза два гола при победата с 5:0 над Латвия, която осигури класиране на тима за Световното първенство по футбол догодина.

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Нападателят на Байерн (Мюнхен) има 21 гола в 13 мача на клубно и национално ниво през този сезон.

След като беше попитан дали се представя по най-добрия начин, Кейн каза пред ITV: "Бих казал, че да. Числата са налице. Това е начинът, по който се чувствам на терена, начинът, по който виждам подаванията, физически съм добре".

🤖🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane has scored 21 goals for club and country this season, brace for England tonight. pic.twitter.com/FtPsHgTFLm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2025

Той добави, че осигуряването на място в турнира следващото лято два мача преди края е впечатляващо.

"Правим го да изглежда лесно, но тези групи могат да бъдат трудни и трябва да бъдем напълно фокусирани във всеки мач. Класирането два мача преди края е голямо постижение, без допуснати голове, играейки страхотен футбол", добави нападателят.

FT | Latvia 0-5 England



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane: 90 minutes, 2 goals



England have booked their spot in next year's World Cup pic.twitter.com/eKyhmBMVht — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 14, 2025

След като старши треньорът Томас Тухел разкритикува феновете след победа над Уелс в контрола на "Уембли", Кейн похвали тези, които пътуваха до Рига.

"Не мисля, че можете да оспорите подкрепата ни като гост, феновете бяха фантастични тази вечер. Америка ще бъде специално място за игра и имаме какво да очакваме с нетърпение", каза още капитанът на "трите лъва".

Следвай ни:

Снимки: Imago